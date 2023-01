Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout mee op het podium na moeilijke cross in Gullegem: “Het was een beetje zoals rijden op bruine zeep”

Aan Wout van Aert viel zaterdag weinig te doen in Gullegem. De Belgische kampioen kreeg in de eerste helft van de veldrit wel flink wat weerwerk van Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout, maar die moesten uiteindelijk vrede nemen met een tweede en derde plaats. Beide heren van Pauwels Sauzen-Bingoal waren daar tevreden mee.

Eli Iserbyt: “Ik had de kracht niet op de powerstroken”

“In het begin was het wat zoeken, ik sukkelde wat en moest altijd wel paar meter laten”, verklaarde nummer twee Eli Iserbyt bij Sporza. “Toen Wout versnelde, had ik de kracht niet op de powerstroken. Hij reed indrukwekkend door de modder. Het was een beetje zoals op bruine zeep rijden, het was super glad. Maar dat is iets wat ik graag doe, het was ook een geweldig publiek. Ik heb ervan genoten vandaag.”

Michael Vanthourenhout: “Ik heb mijn deel van de pech gehad”

Europees kampioen Michael Vanthourenhout kende in Gullegem niet zijn meest gelukkige veldrit: hij kreeg onder meer af te rekenen met een gebroken fietskader. “Ik weet niet wat er precies gebeurd is. In het begin ging het redelijk goed. Maar toen begon ik meer en meer fouten te maken, ik heb ook een keer lek gereden. Ik heb mijn deel van de pech gehad. Daardoor kwam ik wat alleen te zitten en het was moeilijk om weer bij Eli te komen.”

“Al met al ben ik blij dat ik nog op het podium sta”, vertelde Vanthourenhout nog. “Het was even aanpassen in de eerste ronde omdat het parcours veel veranderd was, je zag dat iedereen er wat moeite mee had. Maar op zich kan ik dat wel goed. Spijtig dat ik door die lekke band misschien een beetje uit de wedstrijd verdwijn en daardoor te veel fouten maakte om de gaten dicht te rijden. Maar ik ben tevreden.”