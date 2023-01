Beringen

Het was niet héél koud, maar toch niet warm genoeg voor een plonsje in openlucht. Toch startten maar liefst 150 moedige deelnemers het jaar met een duik in de Paalse Plas in Beringen. Ook schepen Jessie De Weyer nam deel aan de nieuwjaarsduik. “Een traditie die we graag in ere houden.”