Wout van Aert hoort opnieuw Bruce Springsteen tijdens zegetocht in Gullegem: “Nu is het niet origineel meer, ze moeten iets nieuws verzinnen!”

Wie anders? Wout van Aert was ook tijdens de Superprestigemanche in Gullegem ongenaakbaar. De Belgische kampioen boekte er zijn zevende zege van dit veldritseizoen, al gaf hij na de wedstrijd aan dat het toch niet zo makkelijk was. “Ik moest er 100 procent voor gaan om een gat te kunnen slaan”, vertelde man in de Belgische kampioenentrui.

Van Aert was op voorhand de grote topfavoriet in Gullegem, aangezien rivalen Mathieu van der Poel en Tom Pidcock er niet bij waren. “Maar om een gat te slaan moest ik er wel 100 procent voor gaan. Het parcours was heel technisch geworden door de regen”, legt de Belgische kampioen uit voor de camera’s van Sporza. “Ik had misschien langer in de wielen willen blijven zitten, maar dat was lastiger. Ik voelde dat het beter was om weg te rijden en mijn eigen lijnen te kunnen kiezen.”

“Iedereen was denk ik al op met zwaarste profiel gestart, want de regen was voor de start al zwaar genoeg daarvoor. Daarna ben ik wel nog overgestapt naar een lagere bandendruk. Maar op zo’n spekgladde bodem zonder grip, daar bestaan geen banden voor”, vertelde Van Aert, die in de slotronde net zoals in Koksijde Bruce Springsteen door de speakers hoorde. Ik hoorde opnieuw Bruce Springsteen. Maar nu is het niet meer origineel, ze moeten iets nieuws verzinnen (lacht).”

“Ik ben heel blij met deze zege. De laatste twee weken ging het heel goed, ik heb een paar mooie overwinningen geboekt en zeker in de Superprestige. Diegem was altijd lastig voor mij om te winnen en nu is het gelukt. En Gullegem heb ik nu ook voor het eerst gewonnen”, sloot de Belgische kampioen af.