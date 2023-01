Wout van Aert demonstreert nu ook in Superprestige Gullegem, Lars van der Haar blijft leider in klassement ondanks mindere dag

Wout van Aert heeft in de Superprestigemanche in Gullegem al zijn zevende zege van deze veldritwinter geboekt. De Belgische kampioen liet de concurrentie halverwege de wedstrijd ter plaatse en won overtuigend. Een sterke Eli Iserbyt kon het langst aanklampen en werd tweede, voor Michael Vanthourenhout. Lars van der Haar werd op behoorlijke afstand vierde, maar kan wel als leider in het klassement en met een mooie voorsprong naar de slotmanche trekken.

De zesde editie van de cyclocross in het West-Vlaamse Gullegem bracht iets nieuws. Voor het eerst maakte deze veldrit deel uit van een regelmatigheidscriterium: Gullegem fungeerde als de voorlaatste editie van de Superprestige. En in afwezigheid van Mathieu van der Poel en wereldkampioen Tom Pidcock was er vooraf maar één duidelijke topfavoriet: Belgisch kampioen Wout van Aert.

Van Aert speelde die natuurlijk geen rol van betekenis in het klassement. Leider Lars van der Haar verdedigde daarin een voorsprong van 7 punten op Michael Vanthourenhout en 9 punten op Eli Iserbyt. Laurens Sweeck had vooraf met een achterstand van 15 punten ook nog een waterkansje op eindwinst, maar de voormalige Belgische kampioen was er in Gullegem niet bij.

Van der Haar gelost door de Belgen

Van der Haar pakte in een nat West-Vlaanderen alvast uit met een karakteristiek snelle start. En zo kwam er al heel snel een eerste afscheiding: de Nederlandse kampioen kreeg het gezelschap van Van Aert, Vanthourenhout, Iserbyt en de Spaanse kampioen Felipe Orts. Al moest die laatste in de tweede ronde al overboord - niet geheel onverwacht.

Van Aert pakte het in de openingsfase rustig aan. Het signaal voor de mannen van Pauwels Sauzen-Bingoal om iets te proberen. Michael Vanthourenhout trok door, maar dat liet Van Aert niet zomaar gebeuren. De Belgische kampioen reed het gaatje weer dicht, terwijl Iserbyt in zijn spoor volgde. Voor Van der Haar ging het intussen te snel: de Nederlander moest plooien voor de drie Belgen.

Foutje Vanthourenhout

Voor het leidende trio was het uitkijken naar het antwoord op één vraag. Wanneer zou Van Aert zijn slag proberen slaan? Lang duurde het niet voor de Kempenzoon het probeerde, maar Vanthourenhout en Iserbyt plooiden niet zomaar. Halverwege de cross viel de beslissing toen Vanthourenhout in de zandstrook een foutje maakte. Voor Van Aert het signaal om er nog eens de pees op te leggen.

Een sterke Iserbyt kwam nog tot op enkele meters van Van Aert, maar moest zich dan toch gewonnen geven. Vanthourenhout was intussen door een gebroken fietskader al een tiental seconden achterop geraakt. Van Aert had dus vrij spel en breidde beetje bij beetje zijn voorsprong op Iserbyt en co uit.

Zege nooit meer in gevaar

In de resterende vier rondes zou de zege van de Belgische kampioen nooit meer in gevaar komen. Van Aert boekte zo zijn zevende zege van dit veldritseizoen, en zijn derde opeenvolgende zege in de Superprestige. Bovendien kon hij in de laatste ronde nog even meegenieten van de tonen van Dancing in the Dark, een nummer van Bruce Springsteen - dezelfde artiest waarvan Van Aert enkele dagen geleden in Koksijde nog zei dat zijn muziek hem een boost had gegeven.

Iserbyt en Vanthourenhout mochten mee het podium op, maar door de vierde plaats van Lars van der Haar lopen ze in het klassement niet al te veel op de Nederlander in. Van der Haar trekt met een voorsprong van 6 punten op Vanthourenhout en 7 punten op Iserbyt naar de slotmanche in Middelkerke, die op zaterdag 11 februari wordt gereden. De andere veldrijders zijn al uitgeschakeld voor eindwinst.

Uitslag Superprestige Gullegem:

1) Wout van Aert

2) Eli Iserbyt

3) Michael Vanthourenhout

4) Lars van der Haar

5) Kevin Kuhn

6) Quinten Hermans

7) Felipe Orts

8) Niels Vandeputte

9) Lander Loockx

10) Curtis White