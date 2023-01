Vijf gewonden bij kop-staartbotsing op Rijksweg in Lanklaar

Zaterdag zijn rond 14 uur vijf gewonden gevallen bij een kop-staartbotsing op de Rijksweg in Lanklaar. Een van hen moest door de brandweer bevrijd worden.

Het ongeval gebeurde tussen de Koppelstraat en de Jozef Geverslaan in het centrum van Lanklaar. Een autobestuurder die van Maaseik kwam, wilde links afslaan naar het nieuwe Shell Express tankstation, toen de wagen langs achter werd aangereden door een bestelwagen van PostNL. Door de klap kwam de auto dwars over de Rijksweg te staan.

Naast een groot aantal dekens en donsdekens zaten in de wagen ook vijf personen. Vier van hen konden op eigen kracht uit de auto klauteren, de chauffeur zat gekneld. Daarom werd de brandweer Oost-Limburg opgeroepen om een bevrijding uit te voeren. Het dak werd van de wagen geknipt. Er kwamen drie ambulances ter plaatse en uiteindelijk werden de vijf inzittenden afgevoerd naar het ziekenhuis. Het gaat om drie volwassenen en twee kinderen. Twee personen raakten zwaargewond, maar waren niet in levensgevaar. In de bestelwagen raakte niemand gewond.

Omdat de wagen en bestelwagen over meerdere rijvakken stilstonden, ontstond er een lange file op de Rijksweg. De straat werd ook in beide richtingen afgesloten. Er werd een omleiding voorzien door het centrum van Lanklaar.(mmd)

De vijf inzittenden van de wagen raakten gewond. — © Mark Dreesen

© Mark Dreesen

© Mark Dreesen