Pro League start onderzoek naar Amerikaanse overname van Luik

De overname door Amerikaanse investeerders van Luik blijft nazinderen in het Belgische basketbalwereldje. De Amerikaan Ernie Cambo zuiverde de schulden aan van de Luikse club, zorgde voor een kapitaalsinjectie en werd prompt voorzitter van de club. Vermits Luik een VZW is, is hij geen eigenaar. Ernie Cambo is tevens “founding member” van de Mickael Sports Group. Pete Mickael zelf is CEO van de Mickael Sports Group en is ook spelersmakelaar, onder meer van Royce Hamm van Antwerp Giants. De Pro League start nu een onderzoek of de overname bij Luik wel correct is verlopen.

Naast het aantrekken van drie Amerikanen, waaronder de zoon van Ernie Cambo (Anthony), Avelon John Jr, Jamelle Hagins, een Puerto Ricaan (Angel Rodriguez) en een Amerikaanse coach Brad Steenberg en een Israëlische assistent Daniel Gutt haalde Luik ook Belgian Lion Kevin Tumba weg bij Brussels. Reglementair, maar de club uit de hoofdstad hekelde terecht wel het gegeven dat Luik het “gentlemen’s agreement” doorbrak en Brussels niet eerst informeerde dat het Tumba wilde benaderen.

De afgelopen week keerde dan weer Royce Hamm niet terug naar België. Hamm is een Amerikaanse center bij Antwerp Giants en zijn agent is … Pete Mickeal. Zijn agency gaf mee dat hij na het overlijden van grootvader mentaal niet klaar is om opnieuw aan te treden. Hij was nochtans aan het onderhandelen met onder meer Besiktas Istanbul.

Reukje

“Wij spelen deze maand driemaal tegen Luik. Dit is een zet om onze club te destabiliseren, zeg maar een vorm van competitievervalsing,” klonk het bij de Giants. “Wij hebben Royce Hamm trouwens in november enerzijds toelating (tien dagen, red.) gegeven om de begrafenis van zijn grootvader bij te wonen, bleven zijn loon correct betalen en stelden anderzijds voor om zijn grootmoeder mee naar België te brengen. We boden hem ook aan om met een mental coach te praten. Iets wat hij niet nodig vond. Ik denk dat we als clubs alles gedaan hebben om Royce Hamm goed te begeleiden,” zei general manager Eddy Faus van Telenet Giants Antwerp. “Er stond trouwens geen buy-out is zijn contract en dit is dus contractbreuk. Er is duidelijk een reukje aan de overname van Luik waar tevens de agent van Hamm betrokken is,” aldus nog Eddy Faus.

Thierry Wilquin, die naast manager van Bergen ook bestuurslid is van de BNXT League, bevestigde dat de Liga een onderzoek zal opstarten. “Antwerp Giants heeft alle redenen om zich vragen te stellen over deze zaak. De liga zal onderzoeken of er competitievervalsing is en of de overname van Luik correct is verlopen conform het FIBA-reglement. Wat Antwerp Giants is overkomen, kan gebeuren bij al onze clubs. We moeten reageren.”

Rode Lantaarn Luik, dat opnieuw in de Country Hall zal aantreden, ontvangt vanavond in het kader van de twaalfde speeldag van de BetFirst BNXT League kampioen en leider Oostende. Met voor het eerst … zijn vijf nieuwe spelers en coaching-staff!