Verenigde Staten en Italië spelen finale van United Cup

De Verenigde Staten en Italië hebben zich zaterdag geplaatst voor de finale van de United Cup, de nieuwe gemengde landencompetitie van de ATP en de WTA in Australië. De VS versloeg in de halve finales in Sydney Polen met afgetekende 5-0, Italië haalde het tegen Griekenland met 4-1.

De VS stond na de twee enkelspelen van vrijdag, waarin Jessica Pegula (WTA 3) de Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek aftroefde en Frances Tiafoe (ATP 19) geen moeite kende met Kacper Zuk (ATP 245), met 2-0 voor. Die lijn trok Team USA zaterdag door. Taylor Fritz (ATP 9) versloeg Hubert Hurkacz (ATP 10) in twee felbevochten sets (tweemaal 7-6 (7/5)) en Madison Keys (WTA 11) legde Magda Linette (WTA 48) over de knie (6-4 en 6-2). In het gemengde dubbelspel maakten Pegula en Fritz de Amerikaanse dominantie compleet tegen Alicja Rosolska en Lukasz Kubot (6-7 (5/7), 6-4 en 10/6).

Italië had na de duels van vrijdag een dubbele voorsprong beet na zeges van Martina Trevisan (WTA 27), tegen het Griekse speerpunt Maria Sakkari (WTA 6), en Lorenzo Musetti (ATP 23), tegen Stefanos Sakellaridis (ATP 803). Met een zege in drie sets (4-6, 7-6 (7/2) en 6-4) tegen Matteo Berrettini (ATP 16) bracht de Griekse topper Stefanos Tsitsipas (ATP 4) de spanning terug. Lucia Bronzetti (WTA 54) stelde de Italiaanse eindzege echter veilig tegen Valentini Grammatikopoulou (WTA 199) in 6-2 en 6-3. In het overbodige gemengde dubbelspel legden Camilla Rosatello en Andrea Vavassori met een zege tegen Grammatikopoulou en Petros Tsitsipas (6-3, 4-6 en 10/5) de 4-1 eindstand voor Italië vast.

De United Cup is een nieuwe tenniscompetitie met gemengde teams. Achttien landen namen deel aan de groepsfase. Elke confrontatie bestaat uit twee enkelspelen bij zowel de mannen als vrouwen en een gemengd dubbel. België geraakte na nederlagen tegen Bulgarije (2-3) en Griekenland (1-4) niet door de groepsfase. De finale volgt zondag in Sydney.