Valérie Grenier wint reuzenslalom op WB alpijnse ski, nog geen recordevenaring voor Shiffrin

Grenier won beide runs en zette een totaaltijd van 1:55.01 neer. De Italiaanse Marta Bassino (1:55.38; +0.37) en Slovaakse Petra Vlhova (1:55.41; +0.40) maakten het podium vol. Shiffrin eindigde in de eerste run als vijfde en kon na een achttiende plaats in de tweede run niet meer klimmen in de stand. Met 1:56.34 (+1.33) moest ze vrede nemen met de (gedeelde) zesde plaats.

De 27-jarige Shiffrin, die woensdag de eerste slalom in Zagreb won en zo haar 81e WB-zege op zak stak, zal dus nog even geduld moeten hebben in haar jacht op het record van Vonn. Bij de mannen is de Zweedse skilegende Ingemar Stenmark nog steeds de recordhouder met 86 WB-zeges tussen 1974 en 1989.

Bassino voert de WB-stand van de reuzenslalom aan met 380 punten, voor Shiffrin (300). De Amerikaanse is wel ruim leidster in de algemene WB-stand met 1.015 punten, voor Vlhova (646).

Zondag krijgt Shiffrin een nieuwe kans wanneer er opnieuw een reuzenslalom in Kranjska Gora op de agenda staat.

Sam Maes valt in 1e run reuzenslalom in Adelboden

Sam Maes is zaterdag tijdens de wereldbekermanche alpijnse ski in het Zwitserse Adelboden vrij stevig ten val gekomen in de eerste run van de reuzenslalom. Hij kon zich dus niet plaatsen voor de tweede run, voorzien voor de top 30.De Zwitser Marco Odermatt zette de toptijd neer in de eerste run (1:16.69). De Noor Henrik Kristoffersen (1:17.01; +0.32) en Fransman Loïc Meillard (1:17.18; +0.49) maakten de top drie vol.