Sandrine Tas en Bart Swings beginnen EK allroundschaatsen met klasseringen in de top

Sandrine Tas en Bart Swings hebben de Europese kampioenschappen schaatsen voor allrounders in het Noorse Hamar geopend met klasseringen in de top. Tas eindigde op de 500 meter als vijfde (van vijftien) in 40.35. Swings noteerde bij de mannen de vierde tijd (van veertien): 37.00.

Tas moest het alleen opknappen. Als gevolg van een oneven aantal rijdsters verscheen ze solo in de piste. Dat is lastig voor een vroegere inline skater die zich graag op de tegenstandster oriënteert. Snelste allrounder op de kortste afstand was de Nederlandse Antoinette Rijpma-De Jong in 38.55.

Swings schaatste tegen de Fransman Timothy Loubineaud, net als de Belg in de zomer een skeeleraar. Op matig ijs bleef hij net een halve seconde verwijderd van zijn beste tijd. Loubineaud reed met 38.61 zelfs een persoonlijk record. Winnaar van de 500 meter werd de Nederlander Patrick Roest: 36.45.

Isabelle van Elst eindigt als achtste in Hamar met Belgisch vierkamprecord

Isabelle van Elst is tijdens de Europese allroundtitelstrijd schaatsen voor sprinters als achtste geëindigd. Op de tweede 500 meter eindigde ze zaterdag in het Noorse Hamar als tiende (39.33), op de afsluitende 1.000 meter werd ze zevende (1:17.66)

Haar totaal na haar vierkamp (500, 1.000, 500 en 1.000 meter) was 156.475 punten. Dat is een verbetering van het nationale record dat sinds 2021 in Heerenveen op naam stond van Stien Vanhoutte (158.925). De 24-jarige in Nederland geboren Van Elst, met de dubbele nationaliteit, schaatste in het Vikingschip in Hamar haar eerste titeltoernooi in Belgische tenue.

De Nederlandse Jutta Leerdam verdedigde haar in 2021 veroverde titel succesvol (149.960 punten). Op het podium werd ze geflankeerd door landgenote Femke Kok en de Oostenrijkse Vanessa Herzorg.

Het EK van Mathias Vosté mislukte door de diskwalificatie op de eerste 500 meter. Vosté maakte twee keer een valse start. Door die uitsluiting mocht hij niet aan de tweede kilometer meedoen. Wel reed hij zaterdag nog een 500 meter: dertiende in 35.92.

Na een spannend toernooi zegevierde de 22-jarige Nederlander Merijn Scheperkamp, die met kleine verschillen zijn landgenoot Hein Otterspeer (tweede) en Marten Liiv uit Estland (derde) terugwees.