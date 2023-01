Lotte Lie eindigt op WB biatlon als 41e in achtervolging van Pokljuka, Maya Cloetens volgt als 42e

Lotte Lie is zaterdag op de wereldbekermanche biatlon in het Sloveense Pokljuka als 41e geëindigd op de 10 kilometer achtervolging. Maya Cloetens werd 42e.

De overwinning ging naar Elvira Öberg, die donderdag al de sprint had gewonnen. De Zweedse, die geen schietfouten maakte, versloeg de Italiaanse Dorothea Wierer, die een schietfout beging, met 17.6 seconden in 29:41.6. Na twee gemiste schietpogingen moest de Française Julia Simon, tweede in de sprint, genoegen nemen met de derde plaats op 22.4 seconden.

Lie kwam als 41e na twee missers over de streep, op 3:56.9 van Öberg, waarmee ze twaalf plaatsen opschoof in het klassement ten opzichte van haar startpositie. Cloetens maakte drie schietfouten in haar tweede wereldbekerwedstrijd. Ze kwam precies vier minuten achter de winnares van de dag over de streep.

In het wereldbekerklassement blijft Simon op de eerste plaats staan met 606 punten. Öberg (575) volgt als tweede. Lie is 28e (116).