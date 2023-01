Olivier Imschoot beleeft zware Dakar maar verzamelt “speciale momenten” bij de vleet, De Mévius ziet achtervolger tijd terugnemen

Hugues Moilet en Olivier Imschoot (Optimus) beleven een uitputtende Dakar. Op vrijdag eindigden ze als 119e in de open categorie van wagens, prototypes en SSV’s. Tijdens de etappe ging het duo vijf keer over de kop. In de stand staan ze 113e. Sportief loopt het niet naar wens maar straffe verhalen verzamelt Imschoot bij de vleet.

Imschoot is bezig aan zijn derde Dakar. Deze editie zal hem nog een tijdje bijblijven. Via sociale media doet hij zijn verhaal. “Laat ons beginnen bij de vijfde etappe toen we twee aandrijfassen braken”, klinkt het. “Een as hadden we bij en konden we meteen vervangen. De tweede as brak in de duinen op zo’n 50 km van de aankomst. Er zat niets anders op dan wachten op de assistentietruck vooraleer we een tweede keer konden beginnen sleutelen. Omdat de temperatuur gezakt was tot slechts 4 graden hebben we een kampvuur gemaakt om ons wat op te warmen. Een toeschouwer of een local zag het vuur, kwam naar ons en deelde zijn Angus steak met ons. In ‘the middle of nowhere’ was het een speciaal moment.”

Op vrijdag was er de langste etappe van deze Dakar. En die verliep ook niet zonder slag of stoot voor Imschoot. “Het was een prachtige duinenetappe. Omdat we nogal ver achteraan moesten starten moesten we er rekening mee houden dat de duinen al behoorlijk omgewoeld zouden zijn. Een groot deel van die duinen namen we probleemloos tot we ons misrekenden. Boven op de top van een afgebroken duin maakte de wagen een sprong waarna hij vier of vijf keer over de kop ging. Gelukkig kwamen we terug op onze wielen terecht. De enige belangrijke schade was de voorruit. De zichtbaarheid was nul, vooral in het duister. Na de etappe moesten we nog een verbinding van 300 km afwerken. En dat was nog niet alles want tijdens die rit begon het te regenen en onze ruitenwissers waren stuk. Gelukkig hebben we het bivak in Riyadh gehaald.”

Guthrie wint zevende etappe, De Mévius ziet Jones halve minuut inlopen

Bij de prototypes T3 heeft de Amerikaan Mitchell Guthrie (OT3) de zevende etappe gewonnen in de Dakar-rally. Francisco Lopez Contardo (Can Am) eindigde als tweede op 1:45. Guillaume de Mévius (OT3) finishte als zevende maar blijft leider. De Belg was zaterdag 30 seconden trager dan Austin Jones (OT3), die in het algemeen klassement tweede blijft.

Bij de SSV’s, oftewel de klasse T4, won Rokas Baciuska (Can Am) de etappe. Cristiano Batista (Can Am) vocht een intens duel uit met Baciuska maar moest zich uiteindelijk tevreden stellen met de tweede plaats op 1:03. Yasir Seaidan (Can Am) werd derde voor Eryk Goczal (BRP).

In de stand neemt Baciuska de leiding over van Rodrigo Luppi de Oliveira (BRP). De Braziliaan kwam na 162 km in de problemen en verloor 20 minuten. In de stand zakt hij naar de zesde plaats op 20:28 van de leider.

Yazeed Al Rajhi wint zevende etappe bij wagens, Nasser Al-Attiyah blijft leider

Yazeed Al Rajhi (Toyota) heeft zaterdag de ingekorte zevende etappe bij de wagens in de Dakar-rally gewonnen. Vrijdag kreeg hij technische problemen en verloor hij ruim vijf uur. Op zaterdag knokte hij terug en won hij zijn eerste etappe in deze Dakar. De Litouwer Vaidotas Zala (Hunter) reed de tweede tijd op 8:54. Nasser Al-Attiyah (Toyota) eindigde als veertiende maar blijft onbedreigd leider.

Voor nogal wat rijders werd het een zwarte vrijdag. Yazeed Al Rajhi was één van hen. Na 216 km kreeg hij een technisch probleem waardoor hij vijf uur aan zijn wagen moest sleutelen. Uiteindelijk eindigde hij als 136e en voorlaatste. Op zaterdag ging hij als 42e de baan op. Na 38 km was hij tweede op twee seconden van Guerlain Chicherit (Hunter).

Net als Al Rajhi kreeg ook Audi op vrijdag een ferme tik met de opgave van Peterhansel. Sainz ging op dezelfde plaats in de fout. De Spanjaard weigerde om de handdoek in de ring te gooien, beet door en bereikte het bivak. Sainz kreeg in totaal 28 uur en 45 minuten straftijd. Het deerde hem niet om zaterdagochtend als 68e met frisse moed van start te gaan. Na 90 km reed hij in tweede positie en volgde hij op veertien seconden van leider Yazeed Al Rajhi.

Aan het vierde waypoint nam Matthias Ekström (Audi) over tot hij na 196 km een technisch probleem kreeg. Carlos Sainz offerde zijn kansen op een etappezege op en stopte bij zijn teammaat om hem te helpen. Op 100 km van de finish nam Chicherit opnieuw de leiding maar uiteindelijk greep Yazeed Al Rajhi opnieuw de eerste plaats. Op het einde duwde hij het gaspedaal nog dieper in om uiteindelijk met een voorsprong van bijna negen minuten op Vaidotas Zale de etappe te winnen. Guerlain Chicherit moest op het einde nog een omweg maken naar een waypoint en eindigde als derde op iets meer dan tien minuten.

Het lijkt erop dat de top vier van het algemeen klassement eerder een snipperdag nam. Al-Attiyah blijft leider en heeft 1u01:04 voorsprong op zijn teamgenoot Henk Lategan. Sébastien Loeb en Fabian Lurquin (Hunter), in de etappe negende, schuiven op naar de vijfde plaats en lopen enkele minuten in op Al-Attiyah. Zij volgen nu op 1u54:17.