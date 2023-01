Geen maat op Alvarado in Gullegem: Nederlandse boekt vierde zege in Superprestige en verstevigt leidersplaats

Ceylin del Carmen Alvarado heeft de Superprestigecross in het West-Vlaamse Gullegem aan haar palmares toegevoegd. Voor de Nederlandse is het de vierde zege in dit regelmatigheidscriterium, waar ze ook aan de leiding blijft staan.

Geen Van Empel, Pieterse, Brand of Van Anrooij te bespeuren in West-Vlaanderen. Zij namen rust. In Gullegem tekende wel de top drie in de Superprestige present: Alvarado, Van der Heijden en Betsema.

Geen van die drie tenoren die de vlotste start nam. Die was weggelegd voor de jonge Zoe Bäckstedt. Al zaten Alvarado en Betsema niet ver weg. Doordat de 18-jarige Britse maar bleef doortrekken, moest Betsema een gaatje laten. Leidster in de Superprestige Alvarado lag wel op vinkenslag om toe te slaan. Dat deed de Nederlandse uiteindelijk bij de eerste passage door het zand. Bäckstedt kwam zo goed als tot stilstand waardoor Alvarado erover ging.

En de Nederlandse van Alpecin-Deceuninck trok door. Op een gegeven moment had ze 25 seconden voorsprong op eerste achtervolger Inge van der Heijden. Achter haar zaten Betsema en Bäckstedt. Zij trapte finaal wel op haar adem waardoor de strijd voor plek twee werd uitgevochten tussen Van der Heijden en Betsema. De twee landgenotes maakten er bij momenten nog een spannende strijd van, maar Van der Heijden toonde zich net iets kloeker. Daardoor kwam zij na meer dan een halve minuut dan ook als tweede binnen. Tien seconden eerder dan haar landgenote Denise Betsema.

Alvarado boekt haar vierde overwinning in de Superprestige en blijft gewoon aan de leiding staan in het klassement. In Middelkerke staat er binnenkort nog één cross in dit klassement te wachten op de renners.