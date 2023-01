Bestuurder gaat spookrijden en botst tegen twee geparkeerde auto’s in centrum van Genk

Op de Dieplaan in Genk is een bestuurder zaterdagmiddag beginnen spookrijden. De man botste tegen twee geparkeerde auto’s en raakte gewond. Volgens ooggetuigen was hij onder invloed.

Het ongeval gebeurde zaterdag rond 13.20 uur. De bestuurder reed van de Centrumlaan naar de Dieplaan. Maar in plaats van de rotonde langs rechts te nemen, reed hij meteen links de Dieplaan in langs de verkeerde richting. Even verderop raakte hij twee geparkeerde auto’s en kwam hij tegen de borduur tot stilstand. Aanvankelijk werd de brandweer Oost-Limburg opgeroepen om hem te bevrijden, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. De man werd gewond afgevoerd. Volgens ooggetuigen was de man onder invloed. Er raakte niemand anders gewond. De politie Carma kwam ter plaatse voor de vaststellingen. siol