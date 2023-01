Wout van Aert niet vies van nieuwe uitdaging in Gullegem: “Zware periode weerhoudt me niet om een inspanning te leveren”

In Gullegem is Wout van Aert de enige van de Grote Drie aan de start.

“Mathieu (Van der Poel, red.) en Pidcock zijn volgens mij mannen die de koers durven openbreken”, reageert Van Aert voor de start van de Superprestigecross in Gullegem. “Ik zeg niet dat vandaag niemand dat zal aandurven, maar dan ben ik al iets meer op mijn hoede in het begin. Anderzijds, eens we onderweg zijn, is het gewoon de bedoeling om de cross te winnen.”

Zondag staat de wereldbekermanche in Zonhoven op het programma. “Ja, dat klopt, morgen is het opnieuw cross, maar ik denk dat dat mij niet weerhoudt om vandaag een inspanning te leveren. En morgen hoop ik ook goed te zijn. Het is een zware periode geweest dus het zal afwachten worden hoe ik me voel tijdens de wedstrijd. Ik hoop gewoon op dezelfde benen als de voorbije weken.”

Van Aert won na zijn heerschappij in Koksijde een zoveelste keer van Van der Poel. “Ik heb misschien de meeste crossen gewonnen tot dusver, maar ik ben niet aan mijn crossperiode begonnen om de morele winnaar te worden op het einde van de rit. Ik hoopte gewoon om telkens beter en beter te worden. Ik denk dat Mathieu en ik elkaar de laatste jaren misschien wel wat ontlopen hebben in de cross door omstandigheden. Vorig jaar had hij pech met zijn rug. Dus het is zeker mooi dat we opnieuw duels hebben kunnen uitvechten”, aldus Van Aert.

“Meer rust genomen na val”

“Ik heb na mijn val in Val di Sole iets meer rust genomen voor mijn lichaam”, vertelt Eli Iserbyt. “Misschien heeft dat er ook toe geleid dat mijn rugprobleem beter werd. ik voelde dat het altijd net niet of net wel was. Sinds Zolder rijd ik pijnvrij rond. Na die cross zijn de prestaties goed geweest, zeker met de overwinning in Baal. Ik denk misschien wel mijn beste kerstperiode sinds lang.”

“Het zal heel moeilijk worden, ook omdat het voor eigen volk is. Ik had er eerst wat schrik van, maar het parcours ligt er uitstekend bij. Ik denk dat het een toffe dag koers zal worden. Morgen in Zonhoven rijd ik niet”, zegt Iserbyt.

Ogen uitkijken

Ook Quinten Hermans sprak de aanwezige pers nog even toe. “Deze periode is echt puur als voorbereiding op het wegseizoen. Ik denk dat ik nu drie à vier weken voorbereiding heb gehad en ik merk dat dat niet genoeg is vergeleken met de andere jongens. We kijken onze ogen uit op Wout en Mathieu, dat zijn natuurlijk superkampioenen. Met ook nog Pidcock erbij. Al zijn de andere jongens ook super atleten en daar sluit je niet zomaar bij aan. Dat merk ik nu wel”, reageerde Hermans.