Dode en twee gewonden bij zwaar ongeval ter hoogte van Planckendael: auto rijdt in op voetgangers

Muizen

Op de Leuvensesteenweg in Muizen, een deelgemeente van Mechelen, is zaterdagochtend een zwaar verkeersongeval met voetgangers gebeurd ter hoogte van dierenpark Planckendael. Een terreinwagen is van zijn baanvak afgeweken en vervolgens ingereden op twee voetgangers. De auto belandde ook tegen een gevel. Een van de voorbijgangers overleefde de klap niet, de andere raakte gewond. Ook de bestuurder van de wagen raakte gekwetst. De twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat bevestigt de lokale politie.