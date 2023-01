628 procent meer betalen voor hetzelfde product in dezelfde winkel. Het kan. Niet omdat het ene fors in reclame staat en het andere niet, enkel omdat de verpakking anders is. “Supermarkten weten dat veel klanten de eenheidsprijs per kg, liter of stuk amper vergelijken”, zegt retailprof Els Breugelmans (KU Leuven). “Mocht je het wel doen, dan schrik je.”