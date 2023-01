Spectaculair ongeval op E34: trekker verliest zware aanhangwagen, verlichtingspaal omgerukt

Op de E34 tussen Antwerpen en Knokke gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag een spectaculair ongeval. Een vrachtwagen met opligger, waarop een zware machine stond, reed er rond middernacht in de richting van Knokke toen ter hoogte van Kallo de aanhangwagen los kwam van de trekker.

Het zware gevaarte kwam in de middenberm terecht waarop de lading kantelde en in één ruk ook een verlichtingspaal naar beneden haalde. Die paal kwam op het linkervak in de rijrichting Antwerpen terecht. Gelukkig was er gezien het tijdstip van het ongeval weinig verkeer op de weg en waren er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Er vielen ook geen gekwetsten.

Door de ravage was de E34 in de richting van Knokke wel urenlang afgesloten. Het verkeer richting Kust moest de snelweg verlaten via de R2 en omrijden via de Waaslandhaven om langs de N451 terug de E34 op te rijden ter hoogte van Vrasene. In de de richting van Antwerpen bleef wel één rijbaan vrij. Rond 2 uur zaterdagochtend waren alle brokken opgeruimd en was het wrak getakeld.

(ies)