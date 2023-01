Denver Nuggets komen dankzij winst tegen Cleveland alleen op kop in het Westen, Milwaukee loopt een blauwtje bij Charlotte

Denver heeft vrijdag in de NBA een 121-108 zege behaald tegen Cleveland. De Nuggets komen dankzij de zege voorlopig alleen aan kop in de Western Conference. Charlotte boekte een verrassende zege tegen de Milwaukee Bucks. De Hornets haalden het met 138-109.

Nikola Jokic was bij de Nuggets andermaal de grote draaischijf met 28 punten. Voor de Cavaliers volstonden de punten van Caris LeVert (22) en Darius Garland (21) niet. Denver voert de stand in het Westen aan met 26 overwinningen tegen dertien nederlagen, net voor Memphis (25-13). Cleveland (25-15) is vierde in het Oosten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Charlotte startte op haar beurt bijzonder sterk en maakte in het eerste kwart maar liefst 51 punten, een evenaring van een NBA-record. De Hornets konden nooit eerder in een kwart zo’n hoge score afleveren. Terry Rozier en LaMelo Ball hadden een groot aandeel in de zege. Rozier kwam uit op 39 punten, Ball had een totaal van 24 punten achter zijn naam. Bij de Bucks kwam sterspeler Giannis Antetokounmpo tot amper negen punten.

Milwaukee staat in de Eastern Conference op de derde plaats met 25 zeges tegen veertien nederlagen, achter leider Boston en Brooklyn, dat New Orleans versloeg (108-102) dankzij 33 rozen van Kevin Durant. De zege is daarentegen een opsteker voor Charlotte, dat op de veertiende en voorlaatste positie hangt.

Topscores voor LaVine en Oladipo, LeBron helpt Lakers aan vierde zege op rij

Verder trokken ook de Chicago Bulls, de Miami Heat en de LA Lakers aan het langste eind. Bij de Bulls was er geen stoppen aan Zach LaVine, die 41 punten (waarvan 11 driepunters) en zes assists liet optekenen tegen Philadelphia: 126-112.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De zege van Miami tegen de Suns kwam dan weer tot stand na een seizoensbeste van 26 punten voor Victor Oladipo: 104-96.

LeBron James was met een double-double, 25 punten en 10 assists, van goudwaarde in de 114-130-overwinning van de Lakers tegen het Atlanta van Trae Young, die 32 punten verzamelde. Voor James en de LA Lakers is het de vierde overwinning op rij in de Western Conference.