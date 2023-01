Stak Lionel Messi op meest gelikete foto op Instagram een replica van de wereldbeker in de lucht? “We zijn er honderd procent zeker van”

Lionel Messi is sinds kort de nieuwe recordhouder op Instagram. Zijn iconische foto met de gewonnen wereldbeker in de lucht overklaste een foto van een ei, dat meer dan 58 miljoen likes verzamelde. Messi ging er vlotjes over en zit op dit moment al over de 74 miljoen. Buiten dat het plaatje veel weg heeft van hoe Diego Maradona in 1986 het wereldkampioenschap mocht vieren, is er sinds kort nog een opvallend nieuwtje naar buiten gekomen. Volgens het Argentijnse Clarin houdt de PSG-vedette helemaal niet de echte wereldbeker vast, maar wel een replica ervan.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Paula Zuzulich en Manuel Zaro, een Argentijns koppel dat tijdens de finale tegen Frankrijk in het stadion zat, lieten voor het WK een replica maken en showden er ook mee toen hun land als winnaar uit de bus kwam. De fans rond hen wilden dan ook op de foto met de identiek uitziende trofee en via een kennis van middenvelder Leandro Paredes belandde de replica tot op het veld. Zonder het in de smiezen te hebben poseerde Messi op talrijke foto’s met de valse beker. Daarbij zou dus ook de foto vanop Instagram toe behoren. Ploegmaat Angel Di Maria leek het wel door te hebben en er Messi op attent te maken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“100% zeker dat het onze beker is”

Het koppel stelde onlangs in het Argentijnse Clarin dat ze “na de wedstrijd allerlei foto’s zagen opduiken van de Argentijnse voetballers, mét hun beker in de handen.”

“We herkenden onze replica aan enkele details onderaan, omdat het reliëf daar niet helemaal hetzelfde vervaardigd is. We zijn er 100 procent zeker van dat Messi op zijn recordfoto op Instagram ónze beker optilt. Toen we hem na bijna een uur terugkregen, wilde een steward van de FIFA dubbelchecken of het echt niet de originele versie was.”