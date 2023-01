Voetbalfans kunnen nog makkelijk met ticket van iemand anders het stadion in

Met de verplichting tickets op naam te verkopen, tot in de businessseats toe, wordt de jacht op voetbalhooligans aangescherpt. Maar een sluitende controle is er nog steeds niet.

Competitieleider RC Genk speelt volgende week drie keer thuis in ­zeven dagen. Zondag komt Club Brugge op bezoek, volgend weekend Zulte Waregem en tussendoor, op woensdag 11 januari, wacht een zogenaamde ‘risicowedstrijd’ ­tegen Antwerp. Voor die bekerwedstrijd heeft de politie ‘verhoogde maatregelen’ genomen. Naast een reeks andere maatregelen wordt Genk voor het eerst verplicht een namenlijst van de duizend gasten in de businessseats over te maken aan de politie. Die zal controleren of er personen met een stadion­verbod op de lijst staan.

De maatregel zou ingegeven zijn door incidenten met Antwerpfans in het verleden, al hebben de disciplinaire instanties van de voetbalbond en de Pro League, de vereniging van profclubs, geen weet van een veiligheidsrisico in de zogenaamde corporate hospitality-zone. Wel zijn clubs sinds de jaarwisseling verplicht om alle bezoekers van een voetbalstadion, inclusief de genodigden van sponsors of houders van businessseats, een ­ticket op naam te geven. In het verleden werden toegangskaarten soms uitgeschreven zonder naam, of op naam van een bedrijf.

Ticket doorgeven

Het principe van persoonlijke identificatie is de hoeksteen van het veiligheidsplan ‘Samen voor veilig voetbal’ dat minister van ­Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) samen met de Pro League heeft uitgeschreven. Alle profclubs in België maken gebruik van een centraal ticketsysteem dat sinds eind december automatisch gekoppeld is aan de drie databanken van personen met een stadionverbod in ons land. De bedoeling is hooligans met een stadionverbod de toegang te ontzeggen. Maar voorlopig blijft de controle ontoereikend en kunnen fans makkelijk met het ticket van iemand anders het stadion in.

Supporters spelen nu al op de nieuwe regelgeving in door zich op het laatste moment met duizenden tegelijk door de controle te wurmen.

Binnenlandse Zaken verwacht heil van de vernieuwde voetbalwet, waarover de ministerraad op 15 december zijn akkoord gaf en dat nu nog langs de Raad van State en het parlement moet. Die wet zal het mogelijk maken dat naast politiemensen ook stewards en privé­bewakingsagenten de identiteit van supporters controleren. Toch blijft de vraag hoe grondig zo’n controle in een stadion voor 20.000 supporters en meer kan gebeuren.

Anders dan op grote festivals of evenementen komen voetbalsupporters niet gespreid naar een wedstrijd. Hardekernsupporters spelen nu al op de nieuwe regelgeving in door zich op het laatste moment, met enkele duizenden tegelijk, door de toegangscontrole te wurmen. De stewards en het aanwezige veiligheidspersoneel hebben weinig tijd en middelen om grondige controles uit te voeren, bijvoorbeeld op vuurpijlen of andere verboden middelen.

Geen meldingsplicht

Op voorzet van enkele clubs en ­politiezones pleitte de Pro League voor een ‘meldingsplicht’ als alternatief systeem. Supporters met een stadionverbod zouden zich dan aanmelden op het politie­bureau op het uur van de wedstrijd. Minister Verlinden onderzocht de maatregel, maar liet gisteren ­weten dat hij er niet komt ‘aangezien hij na overleg met alle betrokken actoren praktisch niet werkbaar blijkt’. Ze wijst erop dat de clubs als eerste hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Een stap vooruit volgens Verlinden is het lik-op-stukbeleid waarbij de Pro League binnen de twintig werk­dagen een stadionverbod of een andere straf kan opleggen. Dit seizoen kregen al 65 supporters volgens dat snelrecht een stadion­verbod. Een pijnpunt blijft wel dat procedures bij de Voetbalcel van Binnenlandse Zaken, of bij het ­gerecht, nog steeds langer dan een jaar kunnen aanslepen.

Clubs zijn gefrustreerd omdat ze meestal wel weten wie de amokmakers zijn, maar niet fijnmazig genoeg kunnen optreden. Ook het grondig fouilleren door stewards –nodig om bijvoorbeeld vuurpijlen of (straks illegale) bivakmutsen te onderscheppen – is nog niet wettelijk geregeld. De maatregelen die wel al van kracht zijn, bijvoorbeeld de verplichte aanmelding op naam, treft de brede groep supporters – tot in de businessseats toe.

‘We zijn voor veiligheidsmaatregelen, maar ze moeten werkbaar zijn’, zegt Davy Vanhaen, commercieel directeur van RC Genk. “Een week op voorhand alle genodigden opgelijst krijgen, terwijl wedstrijdkalenders vrij last minute bekendgemaakt worden, beperkt de algemene flexibiliteit en gebruikservaring van businessseats. En dat heeft dan weer een impact op onze commerciële doelstellingen. Meerdere clubs hebben nog vragen over verschillende aspecten, dat moet nog in overleg worden uit­geklaard.”