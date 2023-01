Jessie J “blij en doodsbang” om nieuwe zwangerschap te delen, jaar na miskraam

“Ik ben zo blij en doodsbang om dit eindelijk met jullie te delen”, schrijft de Britse op Instagram. In de video vraagt ze ook om “lief” voor haar te zijn en toont ze haar zwangerschapstests, foto’s van haar buikje en scans.

Het privéleven van Jessie J is niet iets waar de buitenwereld veel inkijk in krijgt. Maar echt groot nieuws deelt ze met fans. Zoals hoe ze in mei vorig jaar de liefde opnieuw gevonden had bij basketballer Chanan Colman. Maar ook hoe ze in november 2021 een miskraam had, een maand na een relatiebreuk. Ze deed toen uitvoerig uit de doeken hoe moeilijk het was om tijdens concerten haar prille zwangerschap geheim te houden, en hoe dokters tijdens de derde scan van haar ongeboren kindje plots geen hartslag meer vonden.