Ysaline Bonaventure grijpt in Auckland naast eerste WTA-finale

De 28-jarige Luikse verloor in de halve finales met tweemaal 6-3 in 1 uur en 7 minuten tegen de 23-jarige Spaanse Rebeka Masarova (WTA 130). Allebei kwamen ze uit de kwalificaties. De Spaanse had in oktober vorig jaar hun enige eerdere ontmoeting gewonnen, in de finale van het ITF-toernooi in Hamburg (6-4, 6-3).

In de finale speelt Masarova tegen het Amerikaanse eerste reekshoofd Coco Gauff (WTA 7), die in haar halve finale vlot afrekende met het Montenegrijnse zevende reekshoofd Danka Kovinic (WTA 60) in twee sets: 6-0 en 6-2.

Voor Bonaventure zou het de eerste keer geweest zijn dat ze in de finale van een WTA-toernooi stond. In het dubbelspel won ze wel al twee titels (in 2015).