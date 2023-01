Brits model Kelly Brook bekent: “Ik ben gelukkig met maatje meer, het boeit me niet dat mijn buik over mijn jeans hangt”

Ze was het eerste Britse model dat in 2005 bovenaan de lijst van ’meest sexy vrouwen’ van het tijdschrift FHM prijkte, maar toch was Kelly Brook (43) in haar jonge jaren allesbehalve zeker over haar lichaam. Sterker nog: toen ze nog heel wat kilo’s minder woog, dacht ze dat ze “nooit goed genoeg” was. Maar nu ze een maatje meer heeft, zit Kelly beter in haar vel dan ooit. “Op dit moment boeit het mij niet dat mijn buik over mijn jeans hangt.”

Naarmate Kelly ouder wordt, verdwijnen haar onzekerheden naar eigen zeggen als sneeuw voor de zon. Haar echtgenoot Jeremy Parisi (37) zou degene zijn geweest die haar heeft gemotiveerd om haar tegenwoordig voluptueuze lichaam te leren waarderen. Nu is het model gelukkiger dan ooit. “Ik ben niet meer zo geobsedeerd met mijn lichaam bezig. Ik heb mij vaak heel onzeker gevoeld. Als mijn relatie bijvoorbeeld uitging, had dat echt invloed op mijn dieet. Mijn dunste jaren waren ook mijn meest ellendige.”

Stress en angst

© Avalon

Volgens Kelly spelen stress en angst een grote rol bij wat je uitstraalt. “Het is geen toeval dat ik het gelukkigst ben met mijn lichaam nu ik gelukkig getrouwd ben. Ik hou van mijn werk, ik hou van mijn collega’s, ik ben ouder en wijzer en iedereen in mijn familie lijkt gezond te zijn.”

Voor iemand die bijna iedere dag van haar leven is gefotografeerd, ziet Kelly hoe ongelukkig ze zich in het verleden heeft gevoeld. “Ik kijk naar oudere foto’s en denk: Oh, ik was toen echt mager, en herinner me dat het was omdat er iets gaande was in mijn leven. Ik ben zo dankbaar dat er nu niets in mijn leven speelt dat angst veroorzaakt. Ik koester deze gelukkige tijden echt.”

Dat ze nu zo tevreden is met haar leven heeft mede te maken met de man aan haar zijde. Na tal van mislukte relaties en verlovingen, met onder meer acteurs Jason Statham en Billy Zane, heeft ze eindelijk de ware gevonden. “Dit is een beetje gemeen om te zeggen, maar ik zal eerlijk zijn - ik heb niet echt gedenkwaardige aanzoeken gehad. Geen grootse gebaren van romantiek. Dus als ik ooit weer een ring om mijn vinger krijg, zal het de ware zijn, en dan zal het een bruiloft zijn waar ik alleen nog maar van kan dromen”, onthulde ze eerder al.

Sprookjesbruiloft

En die droom is uitgekomen. Afgelopen juli stapte Kelly, gehuld in een bruidsjurk van modeontwerper Savannah Miller, in het huwelijksbootje met haar grote liefde Jeremy. De twee, die maar liefst 500.000 pond (565.000 euro) voor het huwelijk neertelden, gaven elkaar het jawoord in de historische Tomba di Cicerone in de Italiaanse kustplaats Civitavecchia.

Ook het huwelijk was in een geheel Italiaans jasje gestoken. “Er was vuurwerk, er was een operazangers aanwezig en uiteraard was er een Italiaans buffet.” Voor Kelly heeft trouwen haar leven veranderd. “Het is zo fijn. Ik heb het gevoel dat Jeremy en ik nu echt familie zijn, niet alleen man en vrouw. De bruiloft was geweldig, het was exact hoe ik het voor ogen had.”

© BELGAIMAGE