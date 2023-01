“Rusland bereidt mobilisatie van extra 500.000 rekruten voor”

Rusland bereidt zich voor om opnieuw een grote mobilisatie in gang te zetten. Dat beweren de Oekraïense inlichtingendiensten, die het hebben over tot wel 500.000 bijkomende rekruten voor het leger. Die zouden tijdens de lente en de zomer deel moeten gaan uitmaken van een nieuw offensief.

Rusland mobiliseerde in oktober al 300.000 burgers om naar het front in Oekraïne te trekken en is van plan om deze maand nog eens hetzelfde te doen, maar dan op nog grotere schaal. Dat heeft Vadim Skibitski, adjunct-directeur van de Britse militaire inlichtingendienst, gezegd. Het zou gaan om 500.000 rekruten die gezocht worden om de verliezen op te vangen die in Oekraïne geleden zijn en worden.

Volgens Sibitski wordt die mobilisatie gedaan met het oog op de lente en de zomer, waarin Rusland volgens hem een nieuw offensief wil lanceren in het oosten en zuiden van het land. Het is volgens Sibitski bovendien het bewijs dat de Russische president Vladimir Poetin nog geen intentie heeft om de oorlog te beëindigen.

Rusland houdt intussen wel vol dat van een tweede grootschalige mobilisatie geen sprake is. Poetin noemde dat in december nog “zinloos”. Volgens hem zijn slechts de helft van de al gemobiliseerde mensen effectief naar Oekraïne gestuurd, dus zou nog meer mensen oproepen geen zin hebben.