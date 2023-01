Biden reikt twee jaar na bestorming Capitool onderscheidingen uit aan politiemensen: “Onze democratie is aangevallen”

Tijdens een ceremonie in het Witte Huis onderscheidde Biden veertien mensen met de Presidential Citizens Medal, de op een na hoogste onderscheiding voor burgers. Het was voor het eerst tijdens zijn presidentschap dat die onderscheiding werd uitgereikt. Naast politiemensen werden onder meer ook verkiezingsmedewerkers en ambtenaren geëerd, wegens de bedreigingen en intimidaties die ze na de presidentsverkiezingen hadden doorstaan.

“Onze democratie is aangevallen”, zo herinnerde Biden aan de gebeurtenissen op 6 januari 2021. “Het Amerikaanse Capitool werd bestormd, wat nog nooit eerder was gebeurd in de geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika, zelfs niet tijdens de Burgeroorlog,” aldus de president. “Dit alles werd gevoed door leugens over de verkiezingen van 2020.”

De bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw vond plaats nadat Trump zijn aanhangers had opgeroepen zich te verzetten tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. Trump stelde dat hij door massale verkiezingsfraude van de overwinning was beroofd. Bij de rellen kwamen vijf mensen om het leven.