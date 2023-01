Verdachte opgepakt voor moord op Keniaanse LGBTQI+-activist

De Keniaanse politie heeft een verdachte opgepakt voor de moord op Edwin Chiloba, een voorvechter van LGBTQI+-rechten. Dat heeft de politie vrijdag meegedeeld. De moord op de 25-jarige modeontwerper had tot grote verontwaardiging geleid in het land.

Het lichaam van Chiloba werd woensdag op zowat 40 kilometer van de stad Eldoret langs de kant van de weg aangetroffen in een metalen kist . “We hebben een verdachte gearresteerd, we onderzoeken zijn rol in deze moord”, zegt Peter Kimulwo, hoofd van de recherche. Een andere bron bij de politie meldt dat het slachtoffer eerst gemarteld en vervolgens gewurgd werd. De verdachte is een oude kennis van het slachtoffer.

In het overwegend christelijke en conservatieve Kenia worden mensen uit de LGBTQI+-gemeenschap regelmatig geconfronteerd met geweld en discriminatie. Seksuele relaties met mensen van hetzelfde geslacht zijn ook strafbaar in het Oost-Afrikaanse land. De gevangenisstraffen kunnen oplopen tot 14 jaar.

“Dat het geweld tegen LGBTQI+-Kenianen blijft toenemen is echt verontrustend”, zegt de Keniaanse mensenrechtencommissie vrijdag in een reactie. “Elke dag worden de rechten van LGBTQI+-mensen geschonden, zonder echte gevolgen voor de daders.”