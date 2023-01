Pensioenspaarders zien 4 miljard euro verdampen

De 1,8 miljoen Belgen die via een pensioenspaarfonds een appeltje voor de dorst opbouwen voor de oude dag, hebben in 2022 hun spaarpot fors zien krimpen. De fiscaalvriendelijke pensioenspaarfondsen zagen hun waarde in 2022 met gemiddeld 16 procent afnemen, zo berekenden De tijd en L’Echo op basis van cijfers van de dataleverancier Infront. Het gaat om de slechtste prestatie van de pensioenspaarfondsen sinds de financiële crisis van 2008.