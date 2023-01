Opvolger Nancy Pelosi bekend: Kevin McCarthy haalt na 15 rondes genoeg stemmen om ‘speaker’ te worden

Vijftien stemrondes had de Republikein Kevin McCarthy nodig om verkozen te worden als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten. Tijdens eerdere stemrondes lagen een twintigtal partijgenoten hem dwars, waardoor hij geen meerderheid kon halen. Maar na voldoende onderhandelen heeft hij het vrijdag rond middernacht (lokale tijd) dan toch gehaald.

Ongetwijfeld zal de 57-jarige Kevin McCarthy de afgelopen vier dagen nooit meer vergeten. Op het eerste gezicht had het voor hem vrij gemakkelijk moeten zijn om voorzitter in het Huis van Afgevaardigden te worden. Hij leidde eerder al de Republikeinse minderheid en nu, na de midterms, heeft zijn partij met 222 leden de meerderheid in het Huis. Maar een twintigtal Republikeinen lag hem de afgelopen dagen dwars. Ze rebelleerden door op andere Republikeinse kandidaten te stemmen of zich te onthouden. En dus haalde McCarthy telkens maar zo’n 200 stemmen.

Maar in de twaalfde stemronde kwam er vrijdag verandering. Na grondig te onderhandelen kon hij verschillende hardliners overtuigen. Daardoor had hij ook voor het eerst meer stemmen dan zijn Democratische tegenhanger Hakeem Jeffries. Die laatste haalde steevast 212 stemmen, de volledige Democratische achterban.

Niet genoeg

In de dertiende ronde kon vrijdag hij opnieuw een extra partijlid overtuigen, maar kwam hij er nog steeds enkele te kort. De Republikeinen dienden daarna een motie in om de zitting enkele uren te schorsen. In die tijd was het alle hens aan dek om de tegendraadse partijleden toch nog te overtuigen. Ook wilden ze daarmee tijd kopen om de Republikein Ken Buck opnieuw in het Huis te krijgen. Hij vertrok donderdagavond terug naar zijn thuisstaat, maar vloog vrijdagavond terug om een veertiende stemronde te kunnen bijwonen en zo McCarthy te helpen.

In de vijftiende ronde was het dan eindelijk zover. Met 216 stemmen behaalde hij de meerderheid en mag hij zich ‘Speaker of the House’ noemen. Hij volgt daarmee Nancy Pelosi op en toonde zich erg enthousiast over die winst. “Het goede nieuws aan wat gebeurd is en hoe lang het gebeurd is, is dat we nu goed weten hoe we moeten regeren”, sprak hij.

Het is 164 jaar geleden dat het aanduiden van de voorzitter zo lang aansleepte. In 1859 waren 44 stemrondes verspreid over acht weken nodig vooraleer William Pennington als speaker gekozen werd.