Nafi Thiam kroont zich voor vierde keer tot Sportvrouw van het Jaar: “2022 was een geweldig jaar, maar ik wil meer”

Nafi Thiam dus, voor de vierde keer is ze al Sportvrouw van het Jaar. En ze wil meer, en dan heeft ze het niet noodzakelijk over trofeeën, maar wel over sportieve prestaties.

LEES OOK. Nafi Thiam houdt Lotte Kopecky af en is voor de vierde keer Sportvrouw van het Jaar

Ze ziet er goed uit, in het zomerse Stellenbosch. Nafi Thiam gaf niet present op de rode loper van het Sportgala, maar vertoeft deze winter in Zuid-Afrika. Daar woont namelijk haar nieuwe coach, Michael Van der Plaetsen. “En dus kan ik er helaas niet bij zijn”, zegt ze vanuit Zuid-Afrika. “Dat neemt niet weg dat dit een grote eer is.”

Dit is het wonderjaar van Thiam. Ze kroonde zich weer tot wereldkampioene én enkele weken later weer tot Europees kampioene op de zevenkamp. Op dat WK verzilverde ze het goud met haar beste zevenkamp ooit tijdens een kampioenschap en haar op één na beste zevenkamp tout court. Tegelijk volbracht ze daarmee een unieke triptiek: twee keer olympisch kampioene-wereldkampioene-Europees kampioene. Want in 2021 verlengde ze haar olympische titel. Kortom, dit zijn de beste twee seizoenen uit haar carrière.

© BELGA

Roger Lespagnard: “Berichtje met nieuwjaar gekregen”

Deelde ook mee in de vreugde en de erkenning: Roger Lespagnard, al voor de derde keer verkozen tot Coach van het Jaar. Tussendoor kreeg hij ook de Orde van Verdienste van het Belgisch Olympisch Comité, een prijs die in het verleden bijvoorbeeld Eddy Merckx te beurt viel. “Ik ben wat geëmotioneerd. Die prijzen zijn een eer”, zei Lespagnard. “We hebben toch samen die lange weg afgelegd, hein. We zijn niet los te koppelen van elkaar, Nafi en ik.”

Of toch, want na liefst veertien jaar brak ze dus met Lespagnard. Met hem legde ze een ongelooflijk parcours af, sinds ze een puber was en uitgroeide tot wereldtopper. “De breuk blijft spijtig”, zegt Lespagnard, “maar van ruzie is geen sprake. Ik heb van Nafi bijvoorbeeld een berichtje gekregen met de beste wensen voor het nieuwe jaar.”

© BELGA

Ondanks blessurezorgen leed Thiam de voorbije zes jaar slechts één nederlaag, op het WK van 2019, toen haar elleboog niet meewerkte. Sindsdien, zelfs met serieuze blessurebeslommeringen, is dit de balans: als Thiam start, wint ze. Zes jaar aan de absolute wereldtop: weinigen die hun discipline zo lang domineren.

Maar Thiam is nog niet voldaan. Net daarom nam ze de moeilijke beslissing om met een nieuwe coach in zee te gaan. Een nieuwe wind kan haar nog verder brengen, is ze overtuigd. “2022 was een geweldig jaar. Maar ik wil meer, er liggen nog mooie uitdagingen en grote doelen te wachten. Ik werk keihard om die hopelijk te bereiken.”

En dat terwijl ze nu al de op twee na beste zevenkampster ooit is, na Europees recordhoudster Carolina Klüft (7.032 punten) en wereldrecordhoudster Jackie Joyner-Kersee (7.291 punten). Ook Lespagnard gelooft dat Thiam (7.013 punten) nog kan vooruitgaan. “Ze kan deze zomer het Europees record zevenkamp behalen op het WK atletiek in Boedapest. Ik zie haar ook, als ze deelneemt aan het EK indoor in maart, het wereldrecord op de vijfkamp verbeteren. En ik wil haar welgemeend feliciteren met haar trofee van Sportvrouw en wens haar een mooie toekomst toe.”