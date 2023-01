BNXT LEAGUE. Derde zege op een rij voor geprikkeld Telenet Giants Antwerp

Derde zege op een rij voor Telenet Giants Antwerp. Ditmaal in Bergen en tegen een rechtstreeks concurrent voor de Elite Gold en een stek in de top-5 na de eerste Belgische speelronde (18 speeldagen) van de BetFirst BNXT League. Met 6 op 10 staan de Sinjoren stevig in de eerste vijf. De Henegouwers tellen 5 op 11 en moeten de rol lossen richting Elite Gold.

Zonder dus de Amerikaanse center Royce Hamm nam Telenet Giants Antwerp een schitterende start in de Mons Arena. Reggie Upshaw en Robbie Rogiers waren de offensieve speerpunten bij de Sinjoren en stuwden de Sinjoren en na de studieronde (3-5) naar een 5-12 bonus. Met een bom van Spencer Butterfield ging het naar een 9-19 Antwerpse bonus. Bergen startte het tweede schuifje beter en via Charles Moore en na een 7-0 tussenspurt was de aansluiting bij 18-19 een feit. Telenet Giants Antwerp was niet van slag, verdedigde intens en domineerde via onder meer Jean-Marc Mwema de rebound. Roby Rogiers bleef scoren in the paint en met swingend basketbal namen de Antwerpenaars snel afstand: 22-29 en 27-38 halfweg.

Ook de derde periode was voor Telenet Giants Antwerp. Bergen was wel meer in de partij, maar het was Jean-Marc Mwema die de Giants op voorsprong hield. De Antwerpse kapitein dropte bommen en leidde zijn team na 32-42 naar maximaal 34-49. Bergen geraakte niet op toerental, miste snelheid zodat Telenet Giants Antwerp het laatste kwart startte met een 47-59 bonus. In het laatste kwart hapten de Giants naar adem. Het kampte ook met foutenlast en vijf minuten voor het einde van de wedstrijd verdween Roby Rogiers met vijf fouten definitief uit de wedstrijd. Meer had Bergen niet nodig om met een remonte uit te pakken. Via Jure Zabac en Igor Mortant zorgden na 55-64 voor 64-68. Met nog anderhalve minuut op de wedstrijdklok zorgde Keith Braxton voor een 70-70 tussenstand.

Telenet Giants Antwerp wankelde maar Spencer Butterfield dropte een belangrijke bom: 70-73! De eindfase was een lange nagelbijter. Thijs De Ridder scoorde 72-75 en met nog 21 seconden op de klok hadden de Antwerpenaars balbezit. Met vrijworpen van Spencer Butterfield ging de verdiende winst mee naar Antwerpen. De met een double-double uitpakkende Reggie Upshaw (18 punten, 10 rebounds) was met Thijs De Ridder, Roby Rogiers en Jean-Marc Mwema de uitblinker bij Telenet Giants Antwerp.

Bergen-Antwerp Giants 75-77

Kwarts: 11-19, 16-19, 20-21, 28-18

Bergen: Moore 19, Mintogo 4, Braxton 9, Gavrilovic 4, Zubac 10, Harris 14, Vrabac 4, Mortant 11,

Antwerp Giants: Bradford 12, Rogiers 12, Butterfield 16, Mwema 9, Upshaw 18, Anderson 0, Smout 0, De Ridder 10,