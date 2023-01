Bart Swings wordt verrassend derde op het Sportgala: “Pech dat we zo’n mooi sportjaar kenden”

Een olympische titel volstaat dus niet. Ook niet de wetenschap dat hij zich daarmee tot de succesvolste Belgische olympiër bij de mannen kroont in het moderne tijdperk – want vier jaar geleden was Bart Swings al olympisch vicekampioen. Slechts derde is hij, verrassend. En met verrassend veel achterstand op Remco Evenepoel en Wout van Aert.

Maar Swings is er de man niet naar om zich daar druk in te maken. “Ik wist dat het moeilijk zou zijn om tegen Remco te strijden. Ik heb een beetje pech dat België zo’n mooi sportjaar kende. Het is echt uitzonderlijk wat Remco en Wout hebben gepresteerd. En ik wil ook Thibaut Courtois niet vergeten: wie in de Champions League-finale als doelman zo zijn stempel kan drukken en de man van de match wordt… chapeau.”

De snelschaatser was niet live op het Sportgala, want hij zit al in Noorwegen, waar hij zaterdag en zondag deelneemt aan het EK allround. “Ik kan en wil enkel zo goed mogelijk blijven presteren. Maar ik ben wel trots en blij wat ik al heb bereikt, daar kon ik niet van dromen toen ik begon met schaatsen.” (hjb)