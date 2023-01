Manchester United knikkert Everton en beenharde Amadou Onana uit FA Cup ondanks blunder van doelman David De Gea

De toeschouwers op Old Trafford waren getuige van een leuk wedstrijdbegin, waarin beide teams één keer raak troffen. Antony (4.) opende al vroeg de score voor de Mancunians, maar Conor Coady (14.) hing na geblunder van David De Gea de bordjes nog voor het verstrijken van het openingskwartier alweer in evenwicht.

In de tweede helft groeide Coady (52.) uit tot antiheld door zijn eigen doelman te verschalken en bepaalde Marcus Rashford (90.+6) in het ultieme slot de eindstand met een verzilverde strafschop. Amadou Onana maakte de 90 minuten vol in het verliezende kamp.

Op hetzelfde moment moest ook Paris Saint-Germain aan de bak in de Coupe de France op bezoek bij derdeklasser Chateauroux. De hoofdstedelingen haalden het niet zonder enige moeite met 1-3 en stoten eveneens door naar de zestiende finales.

Zonder sterspelers Kylian Mbappé, Lionel Messi en Neymar had PSG een snelle voorsprong beet via Hugo Ekitike (13.). Toch knokte de thuisploeg zich terug in de match via Thio Ntolla (37.). De Spanjaarden Carlos Soler (78.) en Juan Bernat (90.+1) verlosten de Franse landskampioen diep in de tweede helft.

Southampton haalt Kroatische WK-ganger

Southampton heeft de Kroatische international Mislav Orsic overgenomen van Dinamo Zagreb. Hij ondertekende bij de Saints een contract voor 2,5 jaar, zo bevestigt de rode lantaarn uit de Premier League vrijdag.

De 30-jarige Orsic speelde zich in de kijker op het WK in Qatar. Hij kwam er zes keer in actie, waaronder de volledige tweede helft in de halve finale tegen Argentinië (3-0 verlies) en 90 minuten in de match om brons tegen Marokko, waarin hij de 2-1 eindstand vastlegde. In de groepswedstrijd tegen België (0-0) bleef de winger op de bank.

Orsic speelde sinds 2018 voor Dinamo Zagreb. Dit seizoen was hij er goed voor dertien goals (waaronder twee in de Champions League-groepsfase) en acht assists in 27 matchen.

Southampton, de ploeg van Roméo Lavia, staat na achttien speeldagen op de twintigste en laatste plaats in de Premier League met 12 punten.