Fien Germijns krijgt rustdag bij Studio Brussel, Michèle Cuvelier keert terug naar haar roots

Terwijl De dag van vandaag loopt, last Germijns elke vrijdag een rustdag in bij Studio Brussel. Dan schakelt ze telkens een ‘surprise sidekick’ in voor haar vaste collega Thibault Christiaensen. Van maandag tot en met donderdag is Germijns wel present tijdens de ochtend.

Haar voorgangster Michèle Cuvelier (30) keert op haar beurt terug naar haar roots en presenteert dit jaar Radar tussen 19 en 21 uur. Daarin stelt ze alle nieuwe platen en muzikale trends voor. Hetzelfde deed ze al tussen 2015 en 2019 in Zender, het programma dat Cuvelier op de kaart zette en de weg plaveide naar De Warmste Week en haar deelname aan De slimste mens.(dvg)