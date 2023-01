Vrouw Oumi schoof de boeken in Spanje even opzij voor de rode loper met Remco Evenepoel: “Hij traint, ik studeer. En dan samen chillen”

Oumi Rayane schitterde vrijdagavond naast Remco Evenepoel op de rode loper in Kinepolis, maar zaterdag zit ze opnieuw met haar neus tussen de boeken. Oumi studeert Toegepaste Economische Wetenschappen en de examens naderen in een rotvaart. Gelukkig krijgt ze hulp van haar prijzenpakker.

Volgende week vertrekt Remco Evenepoel naar Argentinië voor de start van zijn wielerseizoen, maar voor zijn vrouw Oumi breken minstens even stressvolle dagen aan. “Ik ga Remco een maand moeten missen, maar mijn examens komen er nu héél snel aan. Het wordt eigenlijk tijd dat zijn seizoen begint. (lacht) Het worden pittige examens. Nu we in Spanje wonen, kan ik niet meer naar de campus gaan en de universiteit biedt geen afstandsonderwijs aan. Ik studeer alles op eigen houtje. Hopelijk komt dat goed.”

De voorbije weken waren de rollen omgekeerd ten huize Evenepoel. Remco deed het huishouden, zodat Oumi zich kon concentreren op haar studies. “Oumi zorgde voor het eten, voor de rest nam ik veel taken op mij”, vertelde Evenepoel. “Ik stofzuigde, laadde de was- en afwasmachine in en uit,... Met veel plezier, overigens. Oumi offert zich een héél jaar op voor mij, dan is het leuk om eens iets terug te doen.”

Het koppel woont ondertussen voor het eerst samen in Spanje aan de Costa Blanca. “Dat is héél tof”, glundert Oumi. “Het is erg rustig daar. We staan ’s ochtends op, Remco gaat dan zeven uur trainen en ondertussen studeer ik en doe ik het huishouden. Tegen vijf uur ’s avonds komt hij thuis, eten we samen en is er nog even tijd om te chillen.”

Het dozijn trofeeën dat Evenepoel in 2022 heeft opgehaald staat nog niet in hun huis in Spanje. “Die zijn in België gebleven, in zijn ouderlijk huis. Officieel wonen we trouwens nog altijd in België. Als we ooit ook ons eigen stekje in België kopen, komen al die trofeeën daar terecht.”

Vanaf volgende week scheiden de wegen van het pasgetrouwde koppel voor meer dan een maand. “Maar onze batterijen zijn helemaal opgeladen. Onze huwelijksreis in de Malediven heeft echt deugd gedaan. We waren er meer dan een week helemaal weg van de wereld en konden focussen op ons tweetjes. Dat hadden we een heel jaar moeten missen. Het heeft ons enorm veel deugd gedaan.”