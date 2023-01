Nummer 1 van de wereld Carlos Alcaraz geeft forfait voor Australian Open na “onnatuurlijke beweging” tijdens een training”

Carlos Alcaraz, het nummer 1 van de wereld in het mannentennis, moet door een blessure in zijn rechterbeen forfait geven voor de Australian Open. Dat bevestigt de Spanjaard vrijdag op zijn sociale media. De Australian Open in Melbourne, het eerste grandslamtoernooi van het jaar, begint op 17 januari.

Alcaraz legt uit dat hij zich blesseerde met een “onnatuurlijke beweging” tijdens een training. Daarbij liep hij een spierkwetsuur in het rechterbeen op. “Ik heb zo hard gewerkt om mijn beste niveau te bereiken voor Australië maar jammer genoeg zal ik niet kunnen spelen in Kooyong en de Australian Open. Het is zwaar maar ik moet optimistisch zijn, herstellen en vooruitkijken”, zegt Alcaraz.

De 19-jarige Alcaraz stond al twee keer op de hoofdtabel van de “happy slam”. Bij zijn debuut in 2021 haalde hij de tweede ronde, vorig jaar ging hij er in de derde ronde uit. Eind 2022 won de Spaanse tiener met de US Open zijn eerste grandslam en bereikte hij vervolgens, als jongste speler ooit, de eerste plaats op de ATP-ranking.