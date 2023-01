Paniek in lagere school in Virginia: personeelslid neergeschoten, politie heeft situatie onder controle

In een lagere school in Newport News, een stadje in Virginia, heeft zopas een schietpartij plaatsgevonden. Dat meldt de plaatselijke politie. Agenten zijn intussen ter plaatse. Eén personeelslid raakte gewond en is naar het ziekenhuis afgevoerd, maar verder lijkt de situatie onder controle. Er zou geen sprake meer zijn van een actieve schutter.