Heeft Roberto Martinez meteen weer topjob beet? Ex-bondscoach Rode Duivels praat met Portugal

Bij de Belgische supporters is er de nodige kritiek over de sportieve nalatenschap van Roberto Martinez bij de Rode Duivels – hij heeft de Gouden Generatie niet aan een prijs kunnen helpen –, maar internationaal worden zijn verwezenlijkingen klaarblijkelijk wel naar waarde geschat. Hoe anders valt het te verklaren dat een traditioneel sterk land als Portugal bij de Spanjaard heeft aangeklopt om de nieuwe bondscoach te worden? Portugal ziet in Martinez een aantrekkelijke figuur om een doorstart te maken.

Tot het WK 2026

Martinez zelf is gecharmeerd door de belangstelling van Portugal. Hij had opties om opnieuw clubtrainer te worden – zo is ex-club Everton altijd naar hem blijven lonken – en ook de Poolse voetbalbond had hem op de shortlist staan, maar Martinez beschouwt Portugal als een mooiere uitdaging. Daar valt wat voor te zeggen: Portugal, dat kleppers als Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva en João Felix in de ploeg heeft, blijft sinds de EK-winst in 2016 onder de verwachtingen. Op het afgelopen WK moest het na de kwartfinales naar huis. Martinez denkt dat er meer in deze generatie zit.

De kans is reëel dat hij er zelf meer mag gaan uithalen. Portugese media meldden ons dat de onderhandelingen lopen en dat wordt aan onze redactie bevestigd. Martinez zou een contract kunnen tekenen tot en met het WK van 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten.

Bij Portugal zou Martinez Fernando Santos opvolgen. Santos stond acht jaar lang aan het roer van de ploeg, met de Europese titel in 2016 als hoogtepunt. Ook won hij de door sommigen verguisde Nations League in 2019, in de finale haalde Portugal het toen van Nederland, maar op de ‘echte’ toernooien kon Santos te zelden het maximum uit het aanwezige potentieel halen. Na het WK besloot hij, in samenspraak met de Portugese federatie, om voortijdig een einde te maken aan de samenwerking.

Ronaldo wil door

Mocht Martinez een overeenkomst vinden, dan mag hij bij Portugal gaan samenwerken met Cristiano Ronaldo. Tenzij natuurlijk Martinez zou oordelen dat CR7, tegenwoordig bij Al Nassr, niet goed genoeg meer is. Op het WK was de ster in de knock-outduels slechts invaller. Volgens Portugese media zou Ronaldo evenwel nog niet aan een afscheid denken. De 196-voudige international (118 goals) meent nog steeds dat hij een meerwaarde kan betekenen.

Terwijl de toekomst van Martinez stilaan vorm lijkt te krijgen, is de KBVB nog op zoek naar een nieuwe bondscoach. Er is een vacature uitgeschreven, solliciteren kan tot en met 10 januari. Voordien moet er geen doorbraak verwacht worden.