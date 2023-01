Netflix kondigt tweede seizoen ‘Wednesday’ aan

Daarin waren nog geen nieuwe beelden te zien - de opnames moeten immers nog starten -, maar wel een korte compilatie van het eerste en seizoen en beelden van talloze fans in Wednesday-outfits. De reeks, die de personages uit de klassieke Amerikaanse sitcom The Addams family naar 2022 brengt, was immers een gigantisch succes.

Na één week stak de serie Stranger things 4 al voorbij, en wereldwijd werden de afleveringen meer dan 700 miljoen keer bekeken. Hoofdrolspeelster Jenna Ortega was plotsklaps geen rijzend tienersterretje meer, maar een wereldster. De dans die ze in één van de afleveringen uitvoerde, ging viraal op TikTok. Uiteraard zou er een tweede seizoen komen.

Details over dat tweede seizoen zijn er echter nog niet. Welke verhaallijnen aan bod zullen komen, wanneer het op Netflix verschijnt, of regisseur Tim Burton opnieuw van de partij zal zijn...we hebben er voorlopig nog het raden naar.