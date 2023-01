Nafi Thiam houdt Lotte Kopecky af en is voor de vierde keer Sportvrouw van het Jaar

Nafi Thiam is vrijdagavond op het Sportgala in Antwerpen voor de vierde keer in haar carrière verkozen tot Sportvrouw van het Jaar. De 28-jarige Thiam haalde het in de verkiezing met 947 punten van wielrenster Lotte Kopecky (720) en kunstschaatsster Loena Hendrickx (359).

Voor Thiam was het al de vierde trofee voor Sportvrouw van het Jaar, de eerste sinds 2017. Ook in 2014 en 2016 werd ze gelauwerd als de beste Belgische atlete. Vorig jaar moest ze nipt de duimen leggen voor Nafi Thiam, met een verschil van amper 78 punten. Dat was toen een strijd tussen twee olympische kampioenes. In 2020 was de prijs voor basketbalspeelster Emma Meesseman, in 2018 en 2019 was Nina Derwael de Sportvrouw van het Jaar.

Vorige zomer was Thiam alweer onklopbaar, met goud op de zevenkampen op het WK in het Amerikaanse Eugene en het EK in het Duitse München. Begin vorige maand won ze de Gouden Spike voor de negende keer op rij.

Loena Hendrickx eindigde op de Winterspelen knap als achtste. Op het WK kroonde ze zich tot vicewereldkampioene. Kopecky werd tweede op het WK op de weg en won de Strade Bianche en Ronde van Vlaanderen. Ze sprokkelde ook tweemaal goud op het WK baanwielrennen.

Thiam was overigens niet aanwezig in Antwerpen om de trofee in ontvangst te nemen. Onze landgenote verblijft momenteel in Zuid-Afrika en zit in volle seizoensvoorbereiding. Het is wat in de atletiekwereld een overgangsjaar genoemd wordt: alles staat nu reeds in teken van de Olympische Spelen van medio volgend jaar in de Franse hoofdstad Parijs, waar ze met haar nieuwe coach aan haar zijde voor een derde olympische titel op rij wil gaan.

Uitslag (punten, aantal eerste plaatsen):

1. Nafi THIAM (atletiek) 947 - 145

2. Lotte KOPECKY (wielrennen) 720 - 55

3. Loena HENDRICKX (kunstschaatsen) 359 - 9

4. Hanne DESMET (shorttrack) 253 - 5

5. Nina DERWAEL (gymnastiek) 252 - 4

6. Noor VIDTS (atletiek) 187 - /

7. Emma MEESSEMAN (basket) 153 - 2

8. Emma PLASSCHAERT (zeilen) 135 - 3

9. Britt HERBOTS (volley) 111 - 3

10. Elise MERTENS (tennis) 93 - 2