Vierschansentournee is nog eens voor Noorwegen: Halvor Egner Granerud zet naam op erelijst dankzij winst in Bischofshofen

De Noor Halvor Egner Granerud heeft voor het eerst in zijn carrière het prestigieuze Vierschansentoernooi op zijn naam geschreven. Vrijdag won hij de vierde en laatste wedstrijd in het Oostenrijkse Bischofshofen.

De 26-jarige Granerud was eerder al de beste in het Duitse Oberstdorf en Garmisch en finishte woensdag als tweede in het Oostenrijkse Innsbruck. Daardoor stond hij ruim aan de leiding. In de slotmanche zette de Noor de puntjes op de i met winst voor de Sloveen Anze Lanisek en de Pool Dawid Kubacki.

In de eindstand heeft Granerud 1.191,2 punten, 33 meer dan Kubacki en 62,2 meer dan Lanisek. Hij is de eerste Noorse eindwinnaar van het Vierschansentoernooi sinds Anders Jacobsen in 2007. Hij volgt op de erelijst de Japanner Ryoyu Kobayashi op.