Drama voor Mathias Vosté: Belg moet na twee valse starts al vroeg inpakken op EK sprint

Mathias Vosté was op de eerste afstand van de Europese kampioenschappen schaatsen (sprint) snel uit de strijd. Vosté maakte vrijdag in Hamar op de 500 meter twee keer een valse start.

Ontgoocheld en hoofdschuddend verliet hij de piste. Zijn tegenstander, de Noorse ex-olympisch kampioen Havard Hjolmefjord Lorentzen schaatste solo naar 35,45 seconden, hetgeen hem de negende plaats (van twintig) opleverde.

Isabelle van Elst legde de 500 meter af in 39,13 seconden en eindigde als negende in een veld van vijftien rijdsters. In haar rit versloeg Van Elst de Spaanse Luisa Maria Gonzalez (39,76).

De Nederlandse Femke Kok won de 500 meter in 37,55 voor haar landgenote Jutta Leerdam (37,61). De derde plaats was voor de Oostenrijkse Vanessa Herzog (38,15). Bij de mannen zegevierde de Italiaan David Bosa in 35,02, voor de Nederlander Merijn Scheperkamp (35,04) en Marten Liiv uit Estland (35,06).

Later op de avond rijden de sprinters de 1000 meter. Dan mag Vosté het opnemen tegen de Brit Cornelius Kersten. Zaterdag verschijnen ze opnieuw voor beide afstanden aan de start, waarna de prijzen in de vierkamp worden verdeeld. Zaterdag en zondag werken de allrounders (met Bart Swings en Sandrine Tas) in Hamar hun Europese titelstrijd af.

Echte toptijden worden in het Vikingschip van Hamar niet verwacht. De kwaliteit van het ijs kan worden verbeterd, maar daarvoor zijn verbeteringen aan de van de Olympische Winterspelen van 1994 daterende piste noodzakelijk. De kosten daarvoor kan de gemeente Hamar, exploitant van de hal, niet opbrengen.

Met de landelijke overheid ruziet Hamar over de financiering van de hal in de toekomst. De gestegen energiekosten zijn voor de gemeente een zware last. Daarom is er een plan om de ijshal om te bouwen tot een zaalvoetbalhal. Inmiddels heeft de Internationale Schaats Unie (ISU) de wereldkampioenschappen afstanden van 2025 wel aan Hamar toegewezen. Dat toernooi zou dan eventueel op een tijdelijke ijsbaan in het Vikingschip worden gehouden.