Kevin McCarthy haalt ook in twaalfde ronde te weinig stemmen om ‘Speaker’ te worden

Het is ondertussen al de vierde dag in de zoektocht naar een nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten. Tijdens elf eerdere stemrondes haalde de Republikein Kevin McCarthy (57) steeds te weinig stemmen om ‘Speaker of the House’ te worden. Dat vooral door

Op het eerste gezicht had het voor McCarthy vrij gemakkelijk moeten zijn om voorzitter in het Huis van Afgevaardigden te worden. Hij leidde eerder al de Republikeinse minderheid, maar sinds de midterms heeft zijn partij met 222 leden de meerderheid in het Huis. Aan 218 stemmen heeft hij in principe genoeg om verkozen te worden. Hij kan het zich dus veroorloven om vier Republikeinse stemmen te verliezen. Maar tijdens de afgelopen elf stemrondes waren dat er steeds een pak meer. Eenentwintig Republikeinen lagen hem dwars. Ze rebelleren door op andere Republikeinse kandidaten te stemmen of zich te onthouden. En dus haalde McCarthy telkens maar zo’n 200 stemmen. Het gaat om een zeer kleine minderheid van de kleine Republikeinse meerderheid, want samen vertegenwoordigen ze minder dan 10 procent van de partij in het Huis. Maar hun stem weegt wel zwaar door.

Tijdens de twaalfde ronde zag het er beter uit voor McCarthy. Hij wist verschillende Republikeinen te overtuigen en kwam daardoor nog slechts een handvol stemmen te kort. “Kijk en je zult zien dat sommige mensen die tegen mij hebben gestemd voor mij stemmen,” zei hij vrijdag nog voordat het Huis aan de twaalfde stemronde begon. Nu is het wachten of hij het in de dertiende stemronde kan waarmaken.

Persoonlijke strijd

Hoewel McCarthy gesteund wordt door oud-president Donald Trump, die eerder al opriep om op de Republikein te stemmen, bleven vele hardliners erbij dat McCarthy niet conservatief genoeg is. Zij streven er namelijk naar om de manier waarop het Congres werkt te herzien, de federale begroting aan te passen zodat het geen tekorten toestaat, en ze willen de grens met Mexico zwaar versterken.

Volgens de conservatieve Republikein Ken Buck heeft de stemming voor sommigen ook iets persoonlijks. “Er zijn er een paar van die twintig die gewoon niet op Kevin McCarthy gaan stemmen, maar wel op iemand anders”, zei hij tegen CNN eerder deze week. “Anderen willen veranderingen in de regels en nog anderen geven dan weer eerder om het beleid.”

Toegevingen voor niets

McCarthy deed al meerdere toegevingen door akkoord te gaan met verschillende eisen van de conservatieven. Zo zou hij toestaan dat één enkele wetgever al in staat zou zijn om een snelle stemming te forceren om de voorzitter af te zetten. Maar donderdag werd al snel duidelijk dat die toegevingen van McCarthy toch niet voldoende zijn om de nodige stemmen voor zich te winnen. Tot er een gekozen is, is het Huis in wezen verlamd. Kan het geen wetten aannemen en kunnen de leden zelfs niet beëdigd worden. Na de zoveelste teleurstelling vertelde McCarthy donderdag aan CNN dat het “allemaal zo zal blijven tot er een akkoord komt”. CNN vroeg de Republikein wanneer hij tot het besef zal komen dat de uitkomst niet zal veranderen. “Nadat ik gewonnen heb”, klonk het.

Wat met de Democraten?

De Democraten zijn in de minderheid in het Huis, maar omdat zij verenigd achter hun kandidaat Hakeem Jeffries staan, kreeg hij tijdens de eerste elf rondes meer stemmen dan McCarthy. Telkens waren dat er 212. Dat is de volledige Democratische achterban. Maar ook die 212 zijn er te weinig om Speaker te worden.

© REUTERS

Hoe werkt de stemming? De Republikeinen hebben momenteel met 222 leden de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. In totaal zijn er 435 leden. Om verkozen te worden als voorzitter of ‘Speaker of the House’ moet een kandidaat de meerderheid achter zich kunnen scharen, wat betekent dat hij/zij minstens 218 stemmen moet halen. Die drempel kan wel zakken, wanneer parlementsleden niet aanwezig zijn of ‘present’ stemmen. In dat laatste geval brengen ze geen stem uit voor een kandidaat. In de vierde tot en met de elfde stemronde deed een Republikeinse vertegenwoordiger van Indiana dat bijvoorbeeld. Dan heeft een kandidaat genoeg aan 217 stemmen. Ook Nancy Pelosi, de voormalige Speaker, haalde het in 2021 bijvoorbeeld met 216 stemmen. Het Huis kan geen nieuwe wetten stemmen en er kunnen geen nieuwe leden de eed afleggen zolang er geen Speaker is verkozen. Het is de eerste keer in honderd jaar dat er meer dan één verkiezingspoging nodig is en een caucus zijn kandidaat niet in de eerste ronde kiest. De laatste keer dat de nieuwe Speaker niet in één ronde kon worden verkozen was in 1923. Toen waren 9 stemrondes nodig. We moeten al terugkijken naar 1859 om een langer aanslepende verkiezing dan de huidige te vinden: toen waren 44 stemrondes nodig en in 1855 zelfs 133.

(sgg, lto)