Bizarre zaak in Wallonië: man en 14-jarig meisje dood teruggevonden, peuter van 2,5 veilig in wagen van man

Een zeer vreemde faits divers houdt Wallonië in de ban: vrijdag is een man dood teruggevonden aan een hek van een restaurant. In zijn wagen troffen agenten een meisje van 2,5 jaar oud. Niet veel later werd zo’n tien kilometer verder het lichaam van een 14-jarige meisje aangetroffen. Beide meisjes waren sinds donderdag vermist. Er is geen familiale band tussen de betrokkenen.

Het zijn macabere feiten. Vrijdagochtend werd een 37-jarige man dood teruggevonden in Plainevaux, een deelgemeente van het Luikse Neupré. De man, afkomstig uit Seraing, was opgehangen aan een hek van een restaurant. Volgens de eerste vaststellingen zou de man zich van het leven beroofd hebben. Een autopsie moet uitsluitsel bieden. Enkele minuten later werd in zijn auto, die vlakbij geparkeerd stond, een meisje van 2,5 jaar oud aangetroffen. Het kind was ongedeerd.

Later in de voormiddag, zowat tien kilometer noordelijker langs een bospad in Ougrée, werd het levenloze lichaam van een ander meisje aangetroffen. De doodsoorzaak is nog niet bekend, maar nog volgens de procureur is er sprake van geweld en zou gaan om opzettelijke doodslag.

Het parket van Luik meent dat feiten - in Plainevaux en Ougrée - verband houden. Die feiten zouden op hun beurt opnieuw gelinkt zijn aan een zaak in het Brusselse. De twee meisjes, die sinds donderdag vermist waren, komen uit Brusselse. Nog volgens de procureur zijn de meisjes geen familie van elkaar, noch van de man. Er is geen bloedband