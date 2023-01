Ook opgevangen zeehond Sea Life Blankenberge getest op vogelgriep

Donderdag werd het Rescue Team opgeroepen voor een zeehondje op het strand van Wenduine. De dierenverzorger ter plaatse merkte dat de grijze zeehondenpup was verzwakt en ook verwond was aan de achterste zwemvliezen. “Door de huidige pandemische situatie is het bovendien nodig dat elke zeehond of pup die wordt opgevangen eerst wordt getest op AI Influenza, beter bekend als de ‘vogelgriep’,vooraleer het naar ons zeehondenopvangcentrum wordt gebracht”, klinkt het bij Sea Life.

In afwachting van de resultaten van de test werd samen met de stad Blankenberge en de FOD Volksgezondheid donderdag een tijdelijk quarantainecntrum op poten gezet op het strand. Na een negatieve test, kon de zeehond uiteindelijk naar het opvangcentrum worden gebracht. Het gaat om een grijze, mannelijke zeehond van ongeveer 12 kilogram. Het dier had naast zijn verwonding ook te kampen met koorts. De komende maanden zullen de verzorgers het diertje opvolgen en laten aansterken om nadien weer vrij te laten in zee.