De jaarlijkse vleermuistelling in de ondergrondse mergelgroeven van Riemst is weer begonnen. — © Tom Palmaers

Riemst

Net als elk jaar is Natuurpunt zopas begonnen met de telling van vleermuizen in de ondergrondse mergelgroeven van Riemst. Bij de laatste grote telling, in 2020, eindigden ze op bijna 5.000 waarnemingen. “We hopen dat het nu iets meer zal zijn”, zegt Johan Willems van Natuurpunt.