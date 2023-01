Sander Gillé en Joran Vliegen stunten tegen topduo en stoten door naar finale in Pune

De Limburgers, het vierde reekshoofd, versloegen in de halve finales de Amerikaan Rajeev Ram en Brit Joe Salisbury, die het eerste reekshoofd vormden, in twee sets: 7-6 (7/3) en 7-6 (7/4). De partij duurde een uur en 35 minuten.

In de finale wachten de thuisspelers N.Sriram Balaji en Jeevan Nedunchezhiyan. Die klopten de Britten Julian Cash en Henry Patten met 6-4 en 7-5.

De 31-jarige Gillé (ATP 60 dubbel) en de 29-jarige Vliegen (ATP 61 dubbel) wonnen samen vijf ATP-titels, waaronder een in 2021 in Singapore. In 2019 triomfeerden ze in Zhuhai, Gstaad en Båstad. In 2020 veroverden ze in Nur-Sultan (nu Astana) de eindzege. Ze hebben ook twee verloren finales op de teller, in München (2021) en Kitzbühel (2019).