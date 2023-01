Voetbalclub Heis Sport (3C) trekt er na dit seizoen zelf de stekker uit. De Bilzerse derdeprovincialer is na HO Molenbeersel al de tweede Limburgse club, die deze week bekend maakte de handdoek te gooien. “Dit is een mokerslag voor iedereen, maar wel de enige juiste beslissing”, zeggen voorzitter Julien Reynders en secretaris Johnny Hayen in koor.