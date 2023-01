Jonge moeder die verdacht wordt van babymoord overgebracht naar gevangenis: “Niets wijst erop dat ze haar kind iets wou aandoen”

Op nieuwjaarsdag beviel Claudia D.C. van een meisje. Enkele minuten later was het pasgeboren kindje dood en verborg de jonge moeder het lichaampje op zolder. Hoe het kind precies om het leven kwam is nog niet duidelijk, maar D.C. werd donderdagavond wel aangehouden op verdenking van kindermoord en schuldig verzuim.

Na haar arrestatie werd D.C. naar ziekenhuis Sint-Jan overgebracht. Daar werd ze woensdag en donderdag bijna non-stop verhoord, eerst door de politie en daarna door de onderzoeksrechter. “Ze werkt heel goed mee aan het onderzoek”, stelt haar advocate Elise Standaert. “Gelet op haar medische toestand - ze verloor heel wat bloed bij de bevalling - waren die verhoren bijzonder slopend.”

In shock

In het ziekenhuis werd D.C. door de politie bewaakt. In de loop van vrijdagnamiddag gaven de artsen toelating om haar naar de ziekenboeg van de Brugse gevangenis over te brengen. Volgens meester Standaert hoort ze daar evenwel niet thuis. “Ze is nooit eerder in aanraking gekomen met het gerecht”, zegt ze.

“En voorlopig wijst niets erop dat ze haar kind iets heeft willen aandoen. Ik kan enkel zeggen dat de bevalling als een totale verrassing kwam. Ze wist helemaal niet dat ze zwanger was. Ze was helemaal alleen toen het kind ter wereld kwam en was totaal in shock. Dat is ze nog steeds. Ze moet alles mentaal nog verwerken en zal psychologische hulp krijgen.”

Gelovig

Of haar cliënte een relatie had, wil meester Standaert niet kwijt. “Het is de wens van mijn cliënte om daar niet over te communiceren.” Of ze handelde in een paniekreactie en nog steun krijgt van haar familie, wil de advocate bevestigen noch ontkennen. “Ik kan nog niet vooruitlopen op de verdediging”, stelt ze. “Daarvoor moeten we eerst het dossier nog beter bestuderen.” Meester Standaert bevestigt dat het gezin van D.C. heel gelovig is. “Maar geen extreme toestanden. Niets wijst erop dat het geloof iets met de feiten te maken heeft.”