OPROEP. Gebruik jij steeds vaker de fiets door de hoge brandstofprijzen?

Uw auto vol diesel of benzine tanken, kost handenvol geld. Zoveel zelfs dat u misschien hebt overwogen om uw auto wat meer aan de kant te zetten. Rijdt u door de hoge brandstofprijzen vaker met de fiets? Of hebt u uw auto zelfs definitief ingewisseld voor de fiets? Laat het ons weten.

Omdat alles duurder wordt, is februari budgetmaand bij HBvL, onder de noemer SOS Budget. Onze redactie plant vier weken lang reportages, interviews, tips en bruikbare informatie over datgene waarvan jij wakker ligt. En dat is zeker en vast ook het budget dat u spendeert aan uw wagen. De aankoop maar ook het verbruik van een auto weegt financieel zwaar. En sinds de brandstofprijzen door het dak gaan, is de kost van het verbruik van de wagen alleen nog maar toegenomen. Vandaag betaalt u voor een liter benzine (super 98) nog altijd 1,95 euro. Een liter diesel kost 1,76 euro. Voor een ritje van 100 km bent u dus al snel 10 euro of meer kwijt.

