Mauri Vansevenant hoopt zijn Tourdebuut te maken: “Ik kick eerder op een grote zege van de ploeg dan een eigen ereplaats in de Ronde van Slowakije

Mauri Vansevenant staat niet op de longlist van twaalf voor de Giro d’Italia van Remco Evenepoel.“Als ik opnieuw net hetzelfde kan doen voor Remco of Julian op La Redoute in Luik-Bastenaken-Luik, zal ik een tevreden man zijn. Ik vrees dat Italië te vroeg na de Ardennenklassiekers komt op top te zijn”, aldus de 23-jarige West-Vlaming.

Je programma is in niets te vergelijken met wat Remco doet. Je begint zelfs in de Challenge Mallorca.

“Er moeten ook coureurs zijn voor het andere programma. Ik rijd Oman, de dubbel Drôme en Ardèche in Frankrijk die samenvalt met het Belgisch openingsweekend. Daarna ga ik naar de Strade en dan trek ik via de Ronde van het Baskenland door naar de Ardennenklassiekers. Dat wordt het zwaartepunt van het voorjaar. En daarna doe ik ook nog de Ronde van Romandië. Zoals het programma nu voorligt, zal het zeer moeilijk zijn om ook nog de Giro erbij te nemen. Al moet je in een ploeg als de onze altijd wel klaar zijn voor eender welke wedstrijd, maar mijn focus ligt op de Ardennen.”

Daar zijn zowel Julian Alaphilippe als Remco Evenepoel aan de slag. Welke rol is er dan voor jou weggelegd?

“Ik hoop hetzelfde te doen als vorig jaar. Ik weet dat ik lang kan meegaan in deze koersen en als je dan diep in de finale een uitgeleide kan doen aan Remco Evenepoel, heb je het gevoel dat je mee gekoerst hebt. En ergens mee de overwinning gestalte hebt gegeven. Dat geeft een goed gevoel. Ik kan me perfect vinden in die rol omdat ik weet dat ik niet sterk genoeg ben om het zelf af te maken.”

Welke grote ronde rijd je dan wel? Nog eens de Vuelta of het grote debuut in de Tour de France?

“Ik sta op de longlist voor de Tour, dat wel. Ik zou zeer graag debuteren, maar dat blijft afhankelijk van de conditie die je dan hebt. Het hangt er ook vanaf hoe we naar de Tour gaan. Voor Alaphilippe? Voor Jakobsen? Voor allebei, en welke renners heb je dan nodig? Is het een ploeg rond Fabio, dan is er veel kans dat ik er niet bij zit. Met al deze elementen wordt een Tourploeg gemaakt. Ik denk dat de Giro even lastig is als de Tour, maar het niveau is veel hoger. En de bijkomende stress.”

© Wout Beel / Quick-Step Alpha Vinyl

Zijn er koersen waarin je je eigen kansen kunt gaan?

“Natuurlijk. Die waren er vorig jaar ook al. Zoals de Ronde van Duitsland of de Ronde van Slowakije waarin ik tweede eindigde. Of Québec, of Montréal… Toch haal ik meer voldoening van een zege van Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik dan van een vijfde plaats in de Ronde van Duitsland. Een overwinning van de ploeg in een klassieker is een hoger doel dan een ereplaats. Soms zeggen ze: ‘Mauri, ga mee in de ontsnapping!’ Daar kan ik me ook perfect in vinden. Een ploeg als Soudal – Quick-Step staat nooit met één kopman aan de start.”

Wat vond je zelf van je tweede volledige seizoen bij de profs?

“Mijn voorjaar was heel wisselvallig. Veel ups and downs. Gelukkig had ik in Luik een goede dag. Dan moest ik naar de Giro. Ik ben eigenlijk te vermoeid naar Italië gegaan. Dat was daar al niet meer de beste Mauri (spreekt in de derde persoon). Vrij snel achter de Giro kreeg ik corona. Dan fietste ik tien dagen niet en ben eigenlijk volledig vanaf nul herbegonnen. Dat betekende mijn redding voor het tweede gedeelte van het seizoen. Tot en met Lombardije vond ik dan hetzelfde gevoel terug van 2021. Waardoor ik goede de winter inging.”

Wat ontbreek je om zelf te winnen?

“Ik ga sowieso nooit een veelwinnaar zijn. Dat was ik ook nooit bij de jeugd. Ik ben niet sterk genoeg in de sprint. Ik ben bergop niet goed genoeg. Mijn tijdrit is zeker niet goed genoeg. Ik kom altijd iets te kort om effectief voor de overwinning te gaan. Ik kan wel mijn mannetje staan in de finale en de loper uitrollen.”

“In de rittenkoersen heb ik nog nooit het gevoel gehad dat ik kon winnen. Er is altijd wel iets dat tegenslaat. Ik moet gewoon nog een beetje sterker worden en in een grote ronde moet ik aan maturiteit winnen.”

© BELGA

Heb je op fysiek vlak profijt gehaald uit de Giro?

“Ik denk dat je sowieso sterker wordt van je eerste grote ronde. Dat was de Vuelta van 2021. Maar na twee grote ronden? Dat betwijfel ik. Je verandert wel van instelling, dat wel. Ik heb altijd het gevoel dat je in een grote ronde na één week op je niveau zit. Je zakt niet dieper weg, maar je klimt ook niet meer uit.”

Hoe is het werken voor een kopman als Remco Evenepoel?

“Of dat nu voor Julian is of voor Remco, dat maakt me niets uit. Het zijn twee toffe gasten die op een fenomenale manier een koers kunnen afmaken. Het is ook fantastisch om te zien. Ze zijn heel dankbaar. Het is een droom om voor zulke toppers te kunnen werken.”